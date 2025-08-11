Nuovo cinema Tirreno: ecco i film della settimana

Capalbio (Grosseto). Proseguono le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

I film e gli orari

Questa sera, lunedì 11 agosto, ci sarà “Follemente” di Paolo Genovese, mentre martedì 12 agosto sarà proiettato (a grande richiesta) “Il complottista” di Valerio Ferrara. Il regista sarà presente in sala.

“Il complottista“. Antonio è un barbiere romano che si convince che i lampioni comunichino in codice Morse: la sua ossessione lo trasforma in un piccolo guru del quartiere, ma il confine tra paranoia e realtà si assottiglia pericolosamente. Un’opera lucida, corrosiva e profondamente attuale. Un ritratto ironico e inquietante di una società disorientata, sospesa tra verità e delirio, solitudine e bisogno di credere.

“Io sono ancora qui” di Walter Salles sarà proiettato il 16 agosto, mentre il 17 agosto ci sarà “Dragon trainer” di Dean DeBlois e il 18 agosto “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol.

Martedì 19 agosto tornerà “Vakhim” di Francesca Pirani e il 25 agosto sarà la volta de “La città proibita” di Gabriele Mainetti. Martedì 26 agosto ci sarà “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis (in anteprima) e il 28 agosto “Mission: Impossible” di Christopher McQuarrie. Il mese si chiuderà il 31 agosto con “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci.

Tutte le proiezioni cominceranno alle 21.30, salvo quella del 12 agosto che si terrà alle 21. Il biglietto avrà un costo di 7,50 euro, eccetto quello dell’11, del 16, del 18, del 19 e del 25 agosto che invece, grazie a Cinema revolution, avrà il prezzo ridotto a 3,50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Mercoledì 13 agosto, alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, con il settimo appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani.