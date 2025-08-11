Verso il Balestro del Girifalco: il programma delle iniziative

Massa Marittima (Grosseto). È tutto pronto per accogliere la 131° edizione del Balestro del Girifalco a Massa Marittima, che si disputerà in notturna, alle 21.30, giovedì 14 agosto.

Intanto si comincia martedì 12 agosto con il Balestruzzo, la gara di tiro dei piccoli balestrieri: l’appuntamento è alle 21 al CasserosSenese.

Mercoledì 13 agosto, alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, saranno presentati la dedicazione di questa edizione del Balestro, il Palio e il pittore che lo ha realizzato. Alle 18.15 seguirà, per le vie del centro, la sfilata del corteo storico e alle 18.45, in piazza Garibaldi, la lettura del bando, l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici e l’estrazione dell’ordine di tiro. Alle 20 sarà la volta delle consuete cene prebalestro organizzate dai Terzieri di Cittavecchia, Cittannova e Borgo.

Momento clou giovedì 14 agosto, alle 21: da piazza XXIV Maggio, lungo le vie del centro storico, il corteo sfilerà per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 21.30 i balestrieri, rappresentanti dei tre Terzieri, si sfideranno per vincere la 131^ edizione del Balestro del Girifalco, un evento unico che unisce competizione, tradizione e spettacolo.



Prevendita biglietti tribuna presso l’Ufficio Turistico di Massa Marittima – tel 0566.906554