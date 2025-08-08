Home AttualitàBuon cibo e solidarietà, Giorgione show alla sala Eden: raccolti 3888 euro per le Iron Mamme
Buon cibo e solidarietà, Giorgione show alla sala Eden: raccolti 3888 euro per le Iron Mamme

di Redazione
Grosseto. Grande successo per lo show cooking che Giorgio Barchiesi, il conosciutissimo cuoco Giorgione orto e cucina, ha tenuto giovedì 7 agosto alla Sala Eden di Grosseto. per ricordare il suo grande amico Giancarlo Bini: “La prima volta che sono venuto a Grosseto, tantissimi anni fa, è stata per mangiare al ristorante Ombrone dove ho conosciuto il grande Bini – ha spiegato Giorgione, il quale, con il suo carrello con oltre 50 tipi di oli Evo provenienti da tutta Italia, mi ha fatto appassionare ed innamorare dell’olio extra vergine di oliva, a quei tempi non facevo ancora il cuoco. Oggi sono qui per ricordarlo e per aiutare le coraggiose Iron Mamme”.

Il cuoco, guai a chiamarlo chef, ha preparato, fra uno “sdigiunino” ed un “delisciussss”, davanti agli occhi di quasi 300 persone, un bel soffritto di aglio e guanciale con l’olio Evo del Frantoio Franci su cui ha cucinato degli straccetti di carne Wagyu Maremma sfumati con un ottimo vermentino dell’azienda Gagiablu. Tutto “laido e corrotto”, come usa sempre dire.

Dopo lo show, un aperipranzo che ha legato solidarietà ed eccellenze del territorio con i pluripremiati formaggi del caseificio Il Fiorino, la bruschetta del Panificio 900 con l’olio del Frantoio Franci, la pasta di grani antichi La Toscanina con le verdure dell’azienda biologica Turini A. e con il “sugo bianco” fatto con la carne Wagyu Maremma, per finire con gli straccetti di Maremmana e frutta a volontà, tutto accompagnato dai vini dell’azienda GagiaBlu.

I quasi 4000 euro raccolti serviranno alle Iron Mamme per realizzare progetti inerenti all’autonomia per i ragazzi e la circomotricità per i bambini; inoltre, verrà rafforzato il progetto “Notte da leoni”.

“Grazie a Dominga Tammone di Libertà Creativa, al Grand Hotel Bastiani, a Soddu Lavanderia industriale e alla cooperativa Uscita di Sicurezza che ha, da subito – si legge in una nota degli organizzatori -, creduto nella realizzazione e nel successo di questo evento”.

