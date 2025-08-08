Ambulatori in affitto, Mazzocco: “Comune e Pd utilizzano il pubblico per agevolare sanità privata”

Massa Marittima (Grosseto). “È di questi giorni la notizia di una manifestazione di interesse bandita dalla società Multiservizi per l’utilizzo di tre ambulatori adiacenti alla farmacia comunale di Massa Marittima. Si specifica che tale manifestazione è stata istruita e dettata alla società dalla V Commissione sanità presieduta dal consigliere Simone Cecconi e dal vice, il consigliere Sandro Poli”.

A dichiararlo è Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione e da sempre in prima linea nella difesa della sanità pubblica nelle Colline Metallifere.

“È un vero e proprio inganno mascherato, vogliono usare gli ambulatori pubblici della farmacia comunale per agevolare specialisti privati addirittura offrendo le strutture gratis – sottolinea Mazzocco -. La politica, il Pd, attraverso la V Commissione, fa un’operazione di mercato speculando sulla disastrosa situazione sanitaria del nostro territorio creata da loro stessi in questi anni, il tutto sulle spalle e nelle tasche dei cittadini, naturalmente. La V commissione sanità ha il dovere, così come tutto il Consiglio comunale, di lavorare affinché i cittadini abbiano i servizi sanitari pubblici, abbiano visite ed esami in tempi e modi congrui e certo non si agevolano le categorie più deboli socialmente e fragili, che vengono tirate in ballo nella loro ipocrita presentazione facendo loro pagare il privato a Massa anziché a Follonica o Grosseto, che si agevolano. Perché hanno avuto il coraggio, per usare un eufemismo, di scrivere anche questo, che lo farebbero per loro”.

“Evidentemente il consigliere Cecconi e il Pd pensano che le fasce deboli e i fragili di questo hanno bisogno, visite e esami a pagamento più vicino a casa, che era questo il loro problema, non di trattare duramente con l’Asl per colmare un vuoto, una voragine che ha visto proprio il nostro territorio falcidiato in questi anni – termina Mazzocco -. No, non ci sono giustificazioni di fronte a questa operazione, siamo stati eletti per difendere e ampliare i diritti dei nostri concittadini, non per coprire le inefficienze a spese loro, come sempre, in più facendo credere di farlo per il loro bene, è veramente ogni limite”.