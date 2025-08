Due giorni di festa con la Contrada Poggio: tornano “#cantachetipassa” e la Festa titolare

Castel del Piano (Grosseto). La Contrada Poggio, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano, organizza due giornate di festa nel cuore del centro storico per “#cantachetipassa” e per celebrare la tradizionale Festa titolare.

L’appuntamento è in piazza Colonna giovedì 7 e venerdì 8 agosto, con un programma ricco di iniziative dedicate a bambini, famiglie e a tutta la cittadinanza.

Il programma

Si parte giovedì 7 agosto con l’evento “#cantachetipassa“, un pomeriggio all’insegna del gioco, della musica e della condivisione. Dalle 17, piazza Colonna ospiterà l’animazione per i più piccoli (3–6 anni) con truccabimbi, giochi e baby dance a cura di La Ciacchy. In contemporanea, in piazza Bellavista, si svolgerà un’attività di orienteering per bambini dai 6 ai 10 anni, organizzata in collaborazione con Orienteering Amiata. La premiazione dei partecipanti è prevista alle 18.45 in piazza Colonna.

Dalle 19 apriranno gli stand gastronomici, con la possibilità di cenare anche con un menù dedicato ai bambini al costo di 10 euro. La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto live della band iDonkey, per una notte di musica e divertimento aperta a tutti.

Venerdì 8 agosto si terrà invece la tradizionale Festa titolare. Il programma prevede, alle 18, la Santa Messa nella Chiesa piccina, seguita, alle 19.30, dall’inizio della festa in piazza Colonna e dalla riapertura degli stand gastronomici in cui sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione, come trippa e fegatelli (sarà possibile l’asporto).

Due giornate pensate per vivere insieme il paese, tra tradizione, allegria e spirito di comunità. La cittadinanza è invitata a partecipare.