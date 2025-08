“S-Passo al Museo”: ecco il campus di fine estate per bambini

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno, il Magma aderisce all’iniziativa regionale “S-Passo al Museo” , promossa dalla Regione Toscana, che coinvolge musei di tutto il territorio in attività dedicate a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche.

L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 , con un campus settembrino speciale, pensato per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, tra scoperte, creatività e divertimento.

La mattinata inizierà con una visita guidata al museo, alla scoperta degli spazi, degli oggetti e delle storie che animano il Magma. Dopo una pausa merenda offerta dallo staff, i partecipanti daranno libero sfogo alla fantasia con il laboratorio “Un Magma di sticker“: i bambini realizzeranno da zero i propri sticker personalizzati ispirati agli elementi scoperti durante la visita. Un modo originale per creare gadget unici da portare a casa e attaccare sul diario, in vista del nuovo anno scolastico.