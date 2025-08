Incendio di sterpaglie nei pressi di una casa: fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Grosseto. Incendio all’interno di una proprietà privata in località Rugginosa, lungo la strada San Luigi, alle porte di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio di sterpaglia in prossimità di un’abitazione e di un manufatto agricolo.

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, prontamente intervenute sul posto, hanno provveduto allo spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Terminato lo spegnimento dell’incendio, si è provveduto alla bonifica e alla verifica della zona anche per la presenza di alcune bombole di gpl.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presente anche la Polizia Municipale di Grosseto.

Non si registrano feriti e danni ad altre proprietà.