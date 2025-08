Auto e moto d’epoca, musica e giochi: torna la Notte Vintage

Marina di Grosseto (Grosseto). Il calendario estivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare propone per lunedì 4 agosto la seconda Notte Vintage dell’estate, questa volta a Marina di Grosseto.

Il programma

Il programma della serata avrà inizio alle 19.15 con un grande raduno di auto e moto d’epoca, con la partecipazione di 4 auto club (Amas, Clamos, Fiat 500 Grosseto e Fiat 500 Follonica) e 3 moto club (Vespa Club di Grosseto e Castiglione della Pescaia e Granducato Bikers).

I mezzi d’epoca (quasi cento in tutto) daranno vita ad un colorato e festoso corteo che sfilerà per tutta Marina di Grosseto, parcheggiando alla fine del percorso e per tutta la sera per le vie del centro della frazione.

Dalle 21.30 nel lungomare, fra il Bagno Tirreno e il Bagno Gabry, grande area Vintage dedicata ai bambini, con i giochi in legno della tradizione de Il Ludobus della Maremma, uno spazio “mani in pasta” e trucca-bimbi a cura di Abio e uno stand dove si potrà giocare al gioco da tavolo Capitan Avis. Il Museo archeologico e d’arte della maremma proporrà un laboratorio didattico per bambini.

Musica dal vivo con il duo Elga Ermini (voce e flauto) e Tiberio Crea (chitarra) e un repertorio di evergreen italiani ed internazionali. Tutto il centro della frazione sarà animato dalla musica itinerante della banda della Filarmonica Città di Grosseto. Naturalmente. per condividere lo spirito della serata è particolarmente gradito l’outfit vintage.

Informazioni su www.rivieradellamaremma.it e sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.