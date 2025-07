“Vola solo chi osa farlo”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Domenica 3 agosto, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, andrà in scena un nuovo appuntamento di “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato, giunta ormai alla sua quarta edizione.

I riflettori stavolta si accenderanno su “Vola solo chi osa farlo – Storie d’amicizia e di gentilezza in un mondo che ne ha tanto bisogno”, tratto dalla “Trilogia dell’amicizia” di Luis Sepúlveda. In scena Giacomo Moscato (lettura e narrazione) e Dominga Tammone (illustrazioni dal vivo). L’ingresso sarà gratuito.

Lo spettacolo

Alcuni tra i più bei romanzi di Luis Sepúlveda sono dedicati ai bambini, ma hanno la capacità di parlare ai lettori e agli spettatori di tutte le età: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” e “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” trattano temi universali come l’amicizia, la gentilezza, il rispetto… valori che abbiamo tutti un assoluto bisogno di riscoprire.

Per questo motivo, lo spettacolo, pensato sicuramente per un pubblico di bambini, si rivolge con ancora maggiore efficacia agli adulti o, almeno, a quegli adulti che hanno voluto e saputo non soffocare il “fanciullino interiore” che è da sempre in ognuno di noi.