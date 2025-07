“Tutta la musica dell’organo”: il maestro Cesare Mancini in concerto in Cattedrale

Grosseto. Sarà il maestro Cesare Mancini ad esibirsi in un concerto di musica sacra, domenica 3 agosto, in cattedrale, nell’ambito della rassegna “Tutta la musica dell’organo“, promossa dalla diocesi di Grosseto attraverso gli uffici per la pastorale della cultura e liturgico, con il sostegno del Capitolo della cattedrale. Il concerto dell’organista senese si terrà, come di consueto, al termine della Messa festiva delle 21.15.

Il programma

Il programma della serata si aprirà con Dietrich Buxtehude (Bad Oldesloe, Germania 1637 – Lubecca 1707) e il Praeludium in sol min. BuxWV 149; proseguirà con Allein Gott in der Höh sei Ehr’ BWV 662 (Sia Gloria a Dio nell’alto dei cieli) e Preludio e fuga in la min. BWV 543 di Johann Sebastian Bach (Eisenach, Germania 1685 – Lipsia 1750); con Suite Gothique (Introduction-Choral Menuet gothiqu Prière à Notre-Dame Toccata) di Léon Boëllmann (Einsisheim, Francia 1862 -Parigi 1897). Da Eugène Lacroix (Esher, Inghilterra 1858 – Parigi 1950) eseguirà Pièce symphonique. Infine di Louis Vierne (Poitiers 1870 – Parigi 1937) Final della Sinfonia n. 5 op. 47.

Diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per poi laurearsi in storia della musica all’Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, pubblicata, Cesare Mancini è il maestro di cappella e l’organista della Cattedrale di Siena. È fondatore e direttore del coro Agostino Agazzari, con il quale effettua servizio in Cattedrale, concerti in Italia e all’estero, nonché incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno.