Fibromialgia, Simiani: “Forza delle donne in Parlamento per riconoscimento atteso da troppo tempo”

Grosseto. “Ieri pomeriggio, mercoledì 30 luglio, abbiamo avuto l’onore di accogliere in Parlamento una visita dal profondo valore umano e sociale: le donne dell’associazione ‘Fibromialgia Noi come tutti’ della provincia di Grosseto, impegnate da anni in una battaglia coraggiosa per il riconoscimento ufficiale della fibromialgia”.

A dichiararlo è l’onorevole Marco Simiani, deputato del Pd di Grosseto.

“È stato un incontro intenso e carico di significato. Abbiamo ascoltato testimonianze dirette, storie di dolore quotidiano, ma anche di straordinaria resilienza – spiega Simiani -. Donne che continuano a lottare non solo per sé stesse, ma per tutte le persone che convivono con una malattia ancora troppo spesso ignorata dalle istituzioni. Con loro Vincenza Direnzo e altre donne combattive. Al loro fianco l’onorevole Gian Antonio Girelli, che oltre due anni fa ha presentato una proposta di legge per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante. Un testo che punta a garantire diritti concreti: tutele nel mondo del lavoro, accesso a cure adeguate, una rete di assistenza efficiente”.

“Abbiamo ribadito con forza il nostro impegno a sostenere questa battaglia in Parlamento. Non solo per portare avanti la proposta di legge, ma anche per lavorare su ogni provvedimento utile. Emendamenti, modifiche normative, misure settoriali. Ogni strada va percorsa per dare risposte concrete e immediate a chi soffre. Grazie a queste donne per averci portato la loro voce e il loro coraggio. Il loro impegno è oggi un punto di riferimento a livello nazionale. Una voce che merita attenzione, rispetto, ascolto – termina Simiani -. Continueremo a camminare al loro fianco. La fibromialgia non può più restare invisibile. La consapevolezza non basta. Ora servono diritti”.