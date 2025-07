Nasce il Movimento cristiano lavoratori della Costa d’Argento: nominata la referente

Monte Argentario (Grosseto). È ufficialmente nato il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) della Costa d’Argento, una nuova realtà di volontariato composta da cittadini, professionisti e giovani attivi, uniti dal desiderio di promuovere il benessere sociale, l’inclusione e la tutela del territorio.

Dopo l’apertura della sede Mcl provinciale a Grosseto, l’associazione nasce con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della comunità attraverso azioni concrete, progetti partecipativi e collaborazioni con enti, scuole, associazioni e istituzioni locali.

I temi centrali su cui opererà riguardano il contrasto alle disuguaglianze sociali, il sostegno a persone fragili, la promozione della cittadinanza attiva, la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio.

“Crediamo nella forza del volontariato come motore di cambiamento. La nostra missione è costruire legami, dare voce ai bisogni del territorio e generare opportunità di partecipazione per tutti”, dichiarano Gianluigi Ferrara e Pierandrea Vanni, rispettivamente referente provinciale e presidente regionale che hanno partecipato ad Orbetello alla riunione costitutiva.

Tra le prime attività previste:

sportelli di ascolto e orientamento sociale;

iniziative sociali e di comunità;

campagne di sensibilizzazione e eventi culturali.

Il movimento ha indicato come referente comunale Piera Casalini (nella foto) ed è aperto a chiunque voglia contribuire con idee, tempo ed energia. A breve verrà organizzato un incontro pubblico di presentazione, durante il quale verranno illustrati i progetti in programma e le modalità per aderire.

Per informazioni, collaborazioni o adesioni: e-mail circologrosseto@mcl.it, cell. 333.8418381, Facebook: Mcl – Movimento cristiano lavoratori Circolo città di Grosseto