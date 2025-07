Fauna selvatica, Coldiretti: “Bene approvazione del nuovo piano venatorio della Regione”

Grosseto. “Con il nuovo piano faunistico venatorio dovranno essere messe in campo tutte le azioni necessarie per impedire che cinghiali, daini, caprioli possano danneggiare ancora le coltivazioni che sono la primaria fonte di reddito agricolo”: è il commento del presidente di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli, del via libera al nuovo piano faunistico venatorio da parte del Consiglio regionale della Toscana.

Il piano – che contiene al suo interno il principio proposto da Coldiretti Toscana secondo cui è incompatibile la presenza della fauna selvatica nella aree di coltivazione agricola professionale e non – è stato adottato in occasione della seduta di martedì 29 luglio.

“E’ un momento importante che segna un cambio di approccio nel percorso di riequilibrio della presenza della fauna selvatica sul territorio. Il piano contiene al suo interno il principio che abbiamo proposto e sostenuto in questi anni: laddove sono presenti coltivazioni agricole professionali e non, sulla base della banca di Artea, non possono essere presenti contestualmente ungulati – prosegue il presidente di Coldiretti Grosseto –. I cinghiali, ed in generale la fauna selvatica, rappresentano una calamità per le produzioni agricole ed un serio pericolo per la sicurezza stradale e sanitaria. Il cambio di approccio del piano alla gestione della fauna è una nostra vittoria”.

Coldiretti Grosseto ringrazia il Governatore Giani e la vice presidente Stefania Saccardi, tutta la Giunta, il Consiglio regionale ed i presidenti della commissioni 2^ (sviluppo rurale, agricoltura, caccia e pesca) e 4^ (politiche dell’ambiente, della cooperazione internazionale e del terzo settore), presiedute rispettivamente da Gianni Anselmi e Lucia De Robertis.

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca.