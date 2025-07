Sanità, i ringraziamenti di un paziente: “Sinergia tra ospedali maremmani mi ha salvato la vita”

Grosseto. “Vorrei esprimere il ringraziamento ad un pezzo di sanità toscana che mi ha salvato la vita”.

Inizia così la lettera che un nostro utente, Gian Luca Garetti, ha inviato alla nostra redazione.

“Sono ancora vivo grazie alla perfetta sinergia del Pronto soccorso di Massa Marittima con l’ospedale di Grosseto. In breve i fatti – continua la lettera -. Mi sono presentato al pronto soccorso di Massa Marittima con un infarto miocardico in corso, da qui prontamente sono stato medicato e trasportato all’ospedale di Grosseto, dove sono stato preso in carico dall’Utic e dal servizio di cardiologia. Estrema professionalità e cortesia di tutti gli operatori sanitari medici e non. Sono tornato a casa con tre stent e pronto per una nuova vita.”

“Lo devo ad un servizio sanitario pubblico veramente all’altezza – termina il comunicato -. Vorrei ringraziare tutti”.