Taglio del nastro per il nuovo centro di raccolta: investiti quasi 500mila euro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È stato inaugurato oggi il centro di raccolta di Castiglione della Pescaia, situato in via dei Drappieri, in località Padule, a seguito dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e ammodernamento.

L’opera, realizzata anche grazie al contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha richiesto un investimento complessivo di circa 492.000 euro, di cui 413.000 finanziati attraverso fondi Pnrr. Il centro rappresenta un salto di qualità nei servizi ambientali offerti alla cittadinanza, grazie a un’infrastruttura moderna, funzionale e attrezzata per rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio.

“Con questa struttura – dichiara il sindaco Elena Nappi – garantiamo finalmente ai residenti e ai tanti proprietari di seconde case la possibilità di conferire un’ampia varietà di rifiuti che prima non potevano essere smaltiti in modo diretto. Dai piccoli ai grandi elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi, tv, ma anche olii, legno, metalli, farmaci scaduti e molto altro. È un centro moderno, sicuro e pensato per essere davvero utile alla comunità. Un investimento concreto che ci proietta verso un sistema di raccolta più efficiente e sostenibile”.

La struttura

La struttura, che si estende su un’area di circa 2.000 mq, è completamente recintata e pavimentata, dotata di illuminazione a led a basso consumo e di un sistema per la gestione delle acque meteoriche. All’interno trovano spazio un box di guardiania, spogliatoi per il personale, spazi adibiti alla raccolta differenziata dei vari materiali, una grande tettoia destinata al conferimento dei Raee e dei rifiuti pericolosi, oltre a una pesa elettronica che, in prospettiva, permetterà di tracciare i conferimenti tramite 6Card.

“Questo centro – afferma Gianluca Paglia, direttore generale di Sei Toscana – è il risultato concreto dell’impegno che mettiamo ogni giorno a fianco dei Comuni per migliorare i servizi ambientali. Siamo riusciti a intercettare i fondi del Pnrr e a trasformarli in un’infrastruttura utile, accessibile e di qualità. Garantiamo, inoltre, una grande disponibilità oraria di apertura, proprio per rendere il servizio il più fruibile possibile per tutti i cittadini”.

Gli orari

Il nuovo centro di raccolta è aperto tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì al sabato (compresi), dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Maggiori informazioni al link https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/centri-di-raccolta.

“Grazie al lavoro di squadra tra Autorità d’ambito, amministrazioni locali e gestore – aggiungono Enzo Tacconi e Alessandra Biondi di Ato Toscana Sud – siamo riusciti a realizzare un intervento ambizioso, perfettamente in linea con le direttive nazionali ed europee. Un tassello importante nella più ampia riorganizzazione dei servizi che punta a rendere il sistema sempre più efficiente e vicino alle persone”.