“Non è colpa tua”: il cortometraggio sulla violenza sulle donne proiettato in sala consiliare

Grosseto. Questa mattina la presidente della Terza commissione consiliare Simonetta Baccetti ha invitato in Municipio l’attrice e sceneggiatrice Sendy Giamattei di Grosseto, personalità conosciuta nel mondo televisivo.

Prima dell’inizio dei lavori della commissione, è stato proiettato in sala “Non è colpa tua”, l’ultimo cortometraggio firmato da Giamattei.

“Un lavoro importante – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la presidente Simonetta Baccetti – che riguarda il tema della violenza sulle donne. Una questione che vede il nostro Ente in prima linea”.

Il cortometraggio è stato ed è in gara in vari festival, riuscendo ad arrivare in finale al “Cinema d’idea” di Roma.

“La proiezione di quelle immagini nell’aula che incarna l’agorà cittadina in cui i grossetani esprimono la loro volontà amministrativa è un segnale molto forte. Volevamo – proseguono sindaco e presidente – rimarcare la vicinanza delle istituzioni a tutte le donne che sono vittime di violenza e mandare forte il nostro messaggio: temi come questo non possono e non devono essere dimenticati”.

In sala erano presenti, tra gli altri, anche l’assessore alla cultura Luca Agresti, l’assessore alle pari opportunità Angela Amante e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti.

Importanti le parole dell’autrice del cortometraggio, l’attrice e sceneggiatrice Sendy Giamattei: “Farsi ascoltare è davvero difficile. Specialmente nel mondo del cinema. Questo cortometraggio nasce anche come reazione a questa condizione. Nella mia opera sono presenti dei monologhi riferiti a storie realmente accadute: una realtà cruda che viene riportata fedelmente e cerca di trasmettere a chi guarda tutto il tormento e il dolore che certe azioni provocano nelle donne”.

Sendy Giamattei sarà direttrice artistica del Festival del cinema di Grosseto, evento patrocinato dal Comune e in calendario per il prossimo autunno.