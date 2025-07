Recupero ex Ilva, Primavera Civica: “Fratelli d’Italia si attribuisce meriti che non ha”

Follonica (Grosseto). Il gruppo civico Primavera Civica di Follonica esprime “indignazione, mista a incredulità, di fronte all’ennesimo e goffo tentativo di Fratelli d’Italia di attribuirsi meriti che non ha.

“I patrioti nostrani parlano del recupero dell’ex Ilva come se fosse un loro progetto, ma la realtà è ben diversa – prosegue il comunicato -: quel percorso è stato avviato, sostenuto e finanziato anni fa, grazie al lavoro costante delle precedenti amministrazioni di centrosinistra. I fondi regionali, 7, 6 milioni di euro, non sono frutto di un’improvvisa ‘intuizione’ dell’attuale governo cittadino di destra. Così come i 2,7 milioni, già inseriti in bilancio, sono il risultato di un’attenta e intelligente pianificazione fatta in passato. Fratelli d’Italia, fino ad oggi, ha partecipato a questo progetto quanto un quadro appeso al muro: osservando, senza contribuire. Oggi, invece, cerca furtivamente di prendersi il merito di un lavoro che non ha fatto”.

“Troviamo imbarazzante questo modo di fare politica, fatto di propaganda e nessuna sostanza. Confondere i cittadini con annunci fuorvianti non aiuta Follonica e non rende giustizia all’impegno di chi ha lavorato davvero per il bene comune – termina la nota -. Invitiamo i cittadini a distinguere tra chi promette a parole e chi lavora concretamente, con serietà e trasparenza. Primavera Civica continuerà a farlo, come sempre, per il futuro della nostra città”.