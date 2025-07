Visita istituzionale della delegazione cinese in Maremma: il Comune cerca sponsor

Grosseto. La Giunta ha approvato l’avviso finalizzato alla sponsorizzazione della visita istituzionale e commerciale della delegazione della Regione del Fujian (Repubblica popolare cinese).

Chi vorrà sostenere l’iniziativa potrà farlo con un’erogazione minima di 5mila euro in denaro. Possibile anche il sostegno tramite l’erogazione di beni o servizi.

Lo statuto comunale prevede la promozione del progresso economico e sociale della comunità, incoraggiando lo sviluppo sostenibile del territorio e la sua proiezione internazionale.

Il Comune di Grosseto, come noto, è impegnato a rafforzare i rapporti di cooperazione economica, culturale e turistica con realtà estere di particolare rilievo, ne è un chiaro esempio la nascita dell’ufficio Relazioni internazionali. In seguito alla recente missione istituzionale e commerciale di sindaco, presidente del Consiglio e tecnici del Comune capoluogo nella Repubblica popolare cinese, è programmata la visita in Maremma di una delegazione istituzionale e commerciale della Regione del Fujian, finalizzata allo sviluppo di relazioni bilaterali e di opportunità di investimento reciproco. Ed è proprio quest’evento a risultare oggetto della sponsorizzazione.

L’appuntamento con la delegazione cinese, in calendario per l’ottobre 2025, riveste un significativo interesse pubblico: favorisce la promozione del territorio grossetano a livello globale e contribuisce alla crescita economica locale, facendo da apripista per la realizzazione di workshop e scambi formativi; accoglienza nei confronti di delegazioni istituzionali con visite ad aziende, attrazioni culturali, incontri in Consiglio comunale, escursioni turistiche; promozione e comunicazione internazionale con contenuti bilingue presso fiere.

È infine ovviamente prevista, oltre al pieno coinvolgimento delle realtà istituzionali, produttive e culturali del territorio, anche un’attività con le scolaresche e la nascita di progetti mirati a rafforzare l’export.

I soggetti interessati a partecipare all’avviso promosso dal Comune di Grosseto dovranno inoltrare domanda tramite Pec entro il 15 agosto 2025. L’indirizzo cui scrivere è: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Occorrerà inserire come oggetto “Manifestazione di interesse – Sponsorizzazione visita delegazione Fujian 2025”. Nella richiesta andranno resi noti i dati del soggetto proponente; la descrizione della proposta di sponsorizzazione (denaro o servizi); il valore economico dell’offerta, se applicabile; il luogo e la proposta di uso dello stesso, se prevista la visibilità istituzionale.

Ogni sponsor potrà beneficiare, compatibilmente con la propria proposta e nel rispetto della dignità e dei valori dell’amministrazione comunale, di: citazione nei comunicati stampa e nel materiale promozionale ufficiale; visibilità sui canali istituzionali dell’Ente; possibilità di utilizzo della dicitura “sponsor della visita istituzionale della delegazione Fujian 2025” e di un logo ufficiale fornito dal Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto al numero 0564.488019.