Lavori alla rotatoria in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Prosegue il piano comunale per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria di Grosseto.

Dopo i recenti interventi già conclusi in varie aree della città e del territorio, prenderanno il via lunedì 21 luglio i lavori alla rotatoria situata all’intersezione tra via Senese e via Argentina. Si tratta di un intervento di rifacimento del manto stradale, eseguito in due fasi distinte per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Considerata la collocazione strategica di via Senese, che rappresenta la principale arteria di collegamento tra il capoluogo e l’area nord del territorio, nonché asse diretto verso l’ospedale Misericordia, i lavori sono stati pianificati in modo da garantire sempre la possibilità di raggiungere il pronto soccorso in caso di emergenza. Il cantiere interesserà metà della corona della rotatoria per volta, consentendo la continuità del traffico veicolare in ingresso alla città per chi proviene da nord.

Le modifiche al traffico

Durante l’intero periodo dell’intervento, previsto fino all’8 agosto, saranno attive modifiche temporanee alla viabilità.

In particolare, sarà istituito un senso unico di marcia in direzione Grosseto centro e sarà interdetta l’uscita dalla città verso nord. È stato predisposto un percorso alternativo attraverso via Inghilterra, via Mozambico, via El Alamein, via Perù e via Natale Lorenzini, con reimmissione sulla strada statale a quattro corsie. L’accesso sarà comunque garantito ai residenti in via Ancona.

Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate saranno in vigore specifiche limitazioni di transito: non potranno percorrere il tratto di via Senese interessato dai lavori in uscita verso nord e, se diretti verso destinazioni interne lungo lo stesso asse, dovranno seguire il percorso alternativo e rientrare con direzione sud.

Durante la seconda fase dei lavori è inoltre prevista la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Argentina, compreso tra via Spinelli e via Senese. In tutta l’area sarà in vigore un limite di velocità di 30 km/h.

L’intervento si inserisce in un programma di manutenzione già avviato nelle scorse settimane. Tra i lavori già eseguiti si segnalano: via del Ciclamino, via Puccini e via delle Rose a Marina di Grosseto, la rotatoria di via Aurelia Antica, via Carnicelli a Grosseto e il muro con marciapiede nel parcheggio di Batignano.

I prossimi interventi

Nei prossimi mesi, oltre al cantiere di via Senese, sono in programma anche gli interventi alla rotatoria tra viale Uranio e via Castiglionese, alla rotatoria di via Liri, in via della Pace, via Telamonio, nel tratto del sottopasso ferroviario tra via Caravaggio e via Aurelia Antica, in via Lago di Varano all’intersezione con via Senese e in via Calabria.

“La manutenzione del patrimonio stradale cittadino rappresenta una priorità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. L’amministrazione comunale sta portando avanti una programmazione capillare, che coinvolge non solo il centro urbano, ma anche le frazioni. La sicurezza di chi ogni giorno utilizza le nostre strade, a piedi o in auto, è al centro della nostra azione. Con questo piano di interventi intendiamo garantire una rete viaria più efficiente, curata e in grado di rispondere alle esigenze di mobilità di residenti e visitatori”.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti in loco.