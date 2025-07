Musica, raduno di auto e modo d’epoca e giochi: ecco la Notte Vintage

Grosseto. Il calendario estivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare propone un’altra serata a tema: sabato 19 luglio a Principina a mare si terrà la Notte Vintage, una serata dal sapore retrò che metterà in scena costumi e icone dello scorso secolo.

Il programma

Si parte alle 19 con un grande auto e moto raduno di mezzi d’epoca. Sfileranno per Principina sei auto club: Amas (Auto moto storiche), Clamos (Auto moto storiche), Fiat 500 Grosseto, Vespa Club Grosseto, Vespa Club Castiglione della Pescaia e Granducato Bikers Grosseto (Harley Davidson). I mezzi d’epoca saranno poi parcheggiati lungo tutto il viale Tirreno.

Alle 21.30 apertura dell’area giochi, con Avis, che presenta “Capitan Avis”, il gioco da tavola per tutti, e con i giochi della tradizione tradizione digitale dell’associazione Classic Devices Club, che propone le console ed i videogiochi del passato; dispositivi informatici ormai obsoleti e fuori mercato, ma perfettamente funzionanti.

Tutta la serata sarà animata dalle scorribande musicali della Leggera Electric Folk Band, formidabile band amiatina capitanata da Gianmarco Nucciotti che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare. Il fascino senza età dei canti popolari toscani torna a rivivere con questa originale formazione che li ha rivestiti con abiti moderni, con gli arrangiamenti di Riccardo Corso e Francesco Musacco, noti produttori artistici del panorama musicale italiano.

Il gruppo ha all’attivo 3 album e collaborazioni con artisti come Simone Cristicchi, Paolo Hendel, Andrea Muzzi. Si presenta con la band al completo, ovvero Gianmarco Nucciotti (voce, chitarre), Marina Nucciotti (voce), Jessica Bonelli (voce e cori), Ivano Rossi (sax soprano), Marco Pericci (sax tenore e clarinetto), Matteo Benedettelli (fisarmonica, tastiere e synth), Francesco Cencini (basso elettrico) e Giampaolo Ciacci (batteria), con l’obbiettivo dichiarato di far ballare tutta Principina. La Leggera, e questa è una vera “chicca” della serata, si esibisce in forma itinerante posizionata sull’autocarro attrezzato “Su e giù per le Contrade Tour”.

Informazion su www.rivieradellamaremma.it e sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.