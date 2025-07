Remigrazione, CasaPound: “Presenteremo proposta che puntiamo a portare in Parlamento”

Grosseto. “A settembre, alla nostra festa nazionale, presenteremo una proposta concreta e realizzabile sulla remigrazione, che puntiamo a far arrivare in Parlamento”.

Lo annuncia CasaPound Italia in una nota ufficiale.

“Dopo aver lanciato negli ultimi mesi una campagna politica chiara e frontale sul tema della remigrazione – si legge ancora – e dopo aver raccolto in tutta Italia il sostegno di cittadini, associazioni, rappresentanze di categoria e singoli esponenti politici, abbiamo deciso di fare un passo avanti”.

“La nostra proposta – spiega Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia – non resterà un’idea astratta o uno slogan, ma si tradurrà in un documento tecnico e attuabile, frutto di un lavoro già avviato con il contributo di tecnici, esperti e costituzionalisti. Non anticiperemo ora i contenuti, ma vogliamo che questa proposta rappresenti il punto di partenza per un percorso condiviso, aperto alla partecipazione di movimenti, associazioni, realtà civiche, comunità militanti, esponenti politici e cittadini. L’obiettivo è chiaro: rimettere al centro la difesa dei confini, dell’identità e della continuità del nostro popolo, minacciate non solo da decenni di gestione fallimentare di un’immigrazione incontrollata, ma anche da provvedimenti come il decreto flussi approvato da questo Governo”.

“L’immigrazione non è solo un’emergenza legata a degrado o sicurezza – conclude la nota – perché è in atto un processo sistemico di sostituzione dei popoli europei. Noi vogliamo offrire un’alternativa concreta, reale, praticabile. È tempo che la remigrazione entri nel dibattito parlamentare come proposta politica e non resti più un tabù”.

La presentazione della proposta si terrà sabato 6 settembre a Grosseto.