“Paesi in musica a Roccastrada”: il Trio Summit in concerto

Roccastrada (Grosseto). La terza edizione di “Paesi in musica a Roccastrada” debutta mercoledì 16 luglio alle 21.15 in piazza del Castello a Torniella, con il concerto del “Trio summit”, con Claudio Cavalieri al violino, Riccardo Guazzini al sassofono e Gloria Mazzi al pianoforte (ingresso libero e gratuito). I

l programma prevede l’esecuzione di composizioni di Astor Piazzolla: “Estate e inverno”, “Summit”, “Adios Nonino”, “Meditango”, “Oblivion”, “Ave Maria”, “Close your eyes and listen” e “Years of solitude”.

I musicisti

Claudio Cavalieri, primo violino solista dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dell’Orchestra da camera “Carlo Cavalieri”, ha iniziato gli studi musicali con il padre proseguendoli poi con il maestro Barbucci e con il maestro Yerushalmi, sotto la cui giuda si è diplomato all’Istituto musicale “Mascagni” di Livorno e si è poi successivamente perfezionato. Già violinista dell’Orchestra del Maggio musicale fiorentino, ha svolto attività concertistica come solista in varie formazioni sinfoniche e cameristiche e ha tenuto concerti per prestigiose istituzioni e associazioni musicali in Italia – come il Festival dei due mondi di Spoleto, l’Accademia Chigiana di Siena, il Teatro Regio di Torino e il Teatro Verdi di Firenze – e nel resto d’Europa, dalla Germania all’Austria, Svizzera, Francia e Grecia. È docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto e nei corsi a indirizzo musicale nella scuola media ” Da Vinci” di Grosseto.

Riccardo Guazzini si è laureato in sassofono con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Marco Falaschi al Conservatorio “Puccini” della Spezia e successivamente ha studiato con Sandro Satta al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, conseguendo la laurea in sassofono jazz ottenendo ancora il massimo dei voti. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi di musica da camera e solistici, si è esibito in importanti palcoscenici italiani e internazionali. Suona nel “Freem Saxophone Quartet”, con il quale si cimenta nel repertorio classico per quartetto di sax, e si esibisce come saxofono tenore con il gruppo “Fantomatik Orchestra”; eseguendo repertori funk, jazz, blues. In orchestra ha fatto parte dell’Orchestra giovanile italiana, Opera Festival di Firenze e Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Insegna sassofono al Conservatorio “Martucci” di Salerno.

Gloria Mazzi ha studiato all’Istituto musicale di Grosseto sotto la guida della professoressa Bonizzella Meossi, si è diplomata brillantemente al Conservatorio di Campobasso nel 1998 e si è perfezionata con il maestro Maurizio Barboro. Ha partecipato a numerose manifestazioni musicali fra le varie edizioni della stagione concertistica del Comune di Grosseto, del Comune di Castiglione della Pescaia in concerti in memoria di Georg Solti e di Saturnia, esibendosi sia in qualità di solista che di componente di formazioni cameristiche. In duo con il violinista Claudio Cavalieri ha tenuto concerti nel Galles. Insegna pianoforte principale all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto ed è docente di pianoforte e musica d’insieme al Liceo musicale di Grosseto. È direttore artistico delle stagioni musicali “La voce di ogni strumento”, “Musica in ospedale” all’Ospedale di Grosseto e di “Giovani in musica” per musicisti under 30. Dal 2018 ha riaperto la sezione Agimus di Grosseto, di cui è presidente.

“Paesi in musica a Roccastrada” è una rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

