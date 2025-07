Musica, buon cibo e rievocazione delle tradizioni: una settimana ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Settimana ricca di eventi nel territorio comunale, quella che si è appena aperta e che vedrà numerosi luoghi interessati con spettacoli musicali, la sagra della ribollita a Ribolla e la Festa nell’Aia a Roccastrada.

Il programma

Andiamo per ordine e riassumiamo tutti gli appuntamenti che possono deliziare residenti e turisti in questa parte centrale della stagione estiva.

Mercoledi 16 luglio, alle 21.15, in piazza del Castello a Torniella, concerto del “Trio summit” con Claudio Cavalieri al violino, Riccardo Guazzini al sassofono e Gloria Mazzi al pianoforte; questo evento fa parte del cartellone “Paesi in musica a Roccastrada”, la rassegna giunta quest’anno alla terza edizione, organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Agimus, per quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio.

Questa edizione della rassegna andrà a toccare quattro diverse location del territorio comunale con spettacoli che spaziano dalla musica classica, al jazz e al blues. Una serie di eventi musicali pensati per scenari suggestivi che potranno aumentare il loro fascino grazie alle scelte compiute dalla direttrice artistica Gloria Mazzi, alla quale il sindaco Francesco Limatola e l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi hanno rinnovato la fiducia per l’organizzazione della terza edizione della rassegna dopo il successo delle prime due.

Inizia giovedì 17 e durerà fino a domenica 20 luglio, a Roccastrada, la Festa nell’Aia con la rievocazione del rito della trebbiatura. Riscoprire una tradizione del mondo contadino, divertendosi. È questo il senso della Festa nell’aia. Per quattro giorni, grandi e bambini potranno rivivere l’esperienza della trebbiatura del grano che, in passato, era uno dei momenti centrali nel ciclo dell’anno lavorativo. Sarà possibile, inoltre, partecipare alla preparazione del pane, seguendo tutta la filiera dalla lavorazione del grano fino alla produzione finale. L’aia sarà animata dalla presenza di tanti animali: dai cavalli alle vacche maremmane, dai ciuchi alle pecore fino ai paperi e alle galline. A fine trebbiatura i più piccoli potranno dare l’assalto al pagliaio, toccando con mano il risultato dell’ultima fase della raccolta del grano.

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, a Ribolla, in piazza della Paga, si terrà una nuova edizione della sagra della ribollita, giunta quest’anno alla 13^ edizione ed organizzata dalla locale Pro Loco. Apertura del bar e del ristorante tutte le sere alle 19.30. Alle 21.00 musica, serate danzanti e cover band con ingresso libero.

Venerdì 18 luglio, alle 21.15, al castello di Montemassi si terrà il concerto “Music & Wine“, armonie di eccellenza in Maremma toscana, dal titolo “Armonie primordiali” (terra, fuoco, acqua, aria tra musica e disegno) con Dominga Tammone (disegni dal vivo) e Giovanni Lanzini (clarinetto). L’evento è ad ingresso libero.

Domenica 20 luglio, alle 21.30, sempre al castello di Montemassi, “Una razza in estinzione“, tributo a Giorgio Gaber a cura di Bube alla voce, G.Ramacciotti alle tastiere, F.Terribile al basso e S.Boscagli alla batteria.

“Una Razza in Estinzione – Tributo a Giorgio Gaber” è un viaggio emozionante nell’universo artistico di uno dei più grandi cantautori e teatranti italiani. Lo spettacolo, che mescola il teatro canzone con la riflessione sociale e politica, offre un’esperienza unica, capace di far rivivere le parole e le canzoni di Gaber in modo inedito e coinvolgente.