Lavoro, Fratelli d’Italia: “Da Governo incentivi per chi vuole assumere giovani o avviare impresa”

Grosseto. “Grazie al Governo Meloni, arrivano misure serie e concrete per favorire l’occupazione giovanile e sostenere le nostre imprese, anche qui nella provincia di Grosseto”: a dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Il recente Decreto Coesione prevede incentivi fino a 650 euro al mese per le aziende che assumono giovani under 35 con contratti stabili, una misura attesa e finalmente arrivata, che dà risposte reali a chi vuole investire sul futuro.

A questo si aggiunge il nuovo decreto attuativo per l’autoimpiego, che mette a disposizione oltre 800 milioni di euro su scala nazionale, con voucher fino a 40.000 euro per i giovani che vogliono aprire una partita Iva o una piccola impresa, anche in forma individuale.

“Parliamo di strumenti che possono fare la differenza anche per la nostra Maremma: pensiamo ai giovani agricoltori, ai professionisti, agli artigiani, a chi ha idee e voglia di mettersi in gioco, ma è stato sempre ostacolato dalla burocrazia e dalla mancanza di fiducia. Oggi, grazie al lavoro del Governo e del Ministro Fitto, questa fiducia torna ad esserci. Ora sta a noi far conoscere queste opportunità e sostenere chi vuole coglierle – continua Minucci -. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché queste misure siano applicate anche con attenzione alle aree interne e rurali come la nostra, dove il lavoro giovanile è fondamentale per evitare lo spopolamento e ridare slancio al territorio”.