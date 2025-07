Castel del Piano (Grosseto). Incidente in località La Bandita, nel comune di Castel del Piano.

Questa mattina, intorno alle 8.45, per cause in corso di accertamento, un uomo di 24 anni è caduto da cavallo.

Sul posto, sono intervenuti l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ferito in codice 2 all’ospedale le Scotte Siena