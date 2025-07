Incidente stradale: donna trasportata all’ospedale di Siena con l’elisoccorso

Semproniano (Grosseto). Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, lungo la Strada provinciale 155, nel comune di Semproniano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada. Nell’incidente sono rimaste ferite due donne: una di 64 anni è stata trasportata dell’elisoccorso Pegaso 2 al Pronto soccorso dell’ospedale di Siena in codice 2, mentre l’altra è stata trasportata al Pronto soccorso di Grosseto in codice minore dall’ambulanza della Croce Rossa di Semproniano.

Sono intervenuti anche l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.