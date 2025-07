Incidente in paese: scontro tra un’auto e una moto, due persone ferite

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente in via San Benedetto Po, a Castiglione della Pescaia.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 19, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimaste ferite le due persone in sella alla moto, che sono state trasportate in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto dall’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Marina di Grosseto e dall’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Le generalità delle persone ferite al momento nono sono state rese note.