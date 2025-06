“Mia Martini – Tutto il suo universo”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Domenica 29 giugno, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, andrà in scena “Mia Martini – Tutto il suo universo” con G. Daniela Samperi, Daniele Sgherri e Michele Santinelli.

Dopo il successo del primo appuntamento, “Viaggiatori viaggianti (da salvare)”, è la volta del secondo appuntamento di “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino e con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Lo spettacolo

“Il segreto di una grande interprete non è avere una bella voce. L’importante è capire esattamente il senso della gioia e del dolore che stai raccontando, perché nelle canzoni si interpreta sempre un’emozione o una qualsiasi specie d’amore per qualcosa e, se non sai cosa vuol dire ‘soffrire’, non puoi sapere cosa vuol dire ‘amare’. Per cui è questo il segreto: il saper dire le cose sentendole”. Questa è Mia Martini, un’artista unica ed inimitabile che ha saputo combattere per affermare la sua arte e la sua imponente personalità.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito.