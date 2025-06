Follonica (Grosseto). Incidente stradale in via Litoranea, a Follonica.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14.45, per cause in corso di accertamento, una donna di 46 anni è stata investita da una moto.

Sul posto, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica con l’infermiere, attivata anche la Polizia Municipale.

La persona investita è stata trasportata nella piazzola di Follonica destinata all’elisoccorso e successivamente trasferita in codice 2 all’ospedale di Siena da Pegaso 2.