La grande opera lirica sbarca in città: “Tosca” in scena al teatro “Le Ferriere”

Follonica (Grosseto). Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Follonica, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’opera di Giacomo Puccini “Tosca”, che andrà in scena al teatro all’aperto “Le Ferriere” (all’interno dell’ex Ilva), giovedì 3 luglio alle 21.15.

Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini hanno accolto il direttore d’orchestra Mario Menicagli e il regista Loris Seghizzi, che hanno presentato la “Tosca”, opera in tre quadri su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.

Questo il cast dei personaggi principali e gli interpreti:

Valentina Boi nel ruolo di Floria Tosca;

Riccardo Della Sciucca è Mario Cavaradossi;

Min Kim interpreta il Barone Scarpia.

Con l’Orchestra e il coro del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart”.

Direzione d’orchestra: Mario Menicagli

Regia: Loris Seghizzi

Maestro del coro: Maurizio Preziosi

Light designer: Riccardo Tone

Per informazioni e l’acquisto di biglietti: Iat in via Roma 46, tel. 0566.52012; liveticket.it.