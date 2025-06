Incontri, presentazioni di libri, letture e yoga: al Giglio arriva “Libecciata”

Isola del Giglio (Grosseto). Tre giorni di incontri con scrittori e scrittrici, una fiera dell’editoria con 13 case editrici indipendenti, presentazioni, letture sceniche, yoga sul filo di pagine e parole e un ospite speciale: l’autore scozzese Irvine Welsh.

È tutto pronto per “Libecciata”, dal 27 al 29 giugno all’Isola del Giglio il festival di libri, letture e narrazioni organizzato da associazione Wimbledon Aps in partnership con Effequ, con il patrocinio e il contributo del Comune dell’Isola del Giglio, in collaborazione con Compagnia dei Cosi e con la partecipazione della Pro Loco Isola del Giglio, main sponsor Maregiglio, nell’ambito dei progetti Toscana dei lettori e Staffette.

Appuntamento tra Giglio Castello, Campese e Giglio Porto per un calendario di eventi a partire dal tema scelto per la prima edizione: “isolamenti”, una parola che richiama la posizione geografica del Giglio e arriva a interrogarsi sulla scrittura e sulla società. Tra le autrici e gli autori protagonisti anche Sacha Naspini, Laura Pugno, Valentina Santini, Vanessa Roghi, Simone Lisi, Roberta Lepri e Lorenza Pieri (ingresso gratuito, informazioni su Instagram @libecciata_giglio).

Il programma

Si parte venerdì 27 alle 10.00 con una colazione letteraria in piazza della Dogana a Giglio Porto a cura di Compagnia dei Cosi, formazione teatrale gigliese che durante tutta la manifestazione guiderà una vera e propria maratona letteraria itinerante leggendo in giro per l’isola i libri delle case editrici presenti al festival – Armillaria Edizioni, Capovolte, Edizioni Clichy, effequ, Emons Libri e Audiolibri, Exorma Edizioni, L’orma editore, Mercurio Books, Nne, pièdimosca, Edizioni Sur, Timeo e Tlon.

Alle 18.00, in piazza dei Lombi a Giglio Castello, aprirà i battenti la fiera dell’editoria indipendente con degustazioni enoletterarie: ad ogni casa editrice sarà associata una bottiglia prodotta dai vignaioli dell’Isola del Giglio e chiunque effettuerà un acquisto avrà diritto a una degustazione gratuita.

Alle 19, nella Sala dei Lombi, “Yoga tra le righe”, sessione yogica e meditativa a cura dell’insegnante Ilaria Castellino a partire dalle pagine di “Un nuovo mondo” di Eckhart Tolle (è necessario portare un tappetino per attività a terra e un abbigliamento comodo).

E poi si torna in piazza dei Lombi: alle 20.30 l’incontro con il Circolo culturale gigliese, storica associazione di promozione e sviluppo delle attività culturali sul territorio; alle 22 il talk tra l’autore tradotto e pubblicato in 26 Paesi Sacha Naspini e l’autrice maremmana Valentina Santini, che a partire dalle rispettive opere, racconteranno cosa sono per loro gli isolamenti nel format interattivo con il pubblico “Diamo i numeri”; alle 23 letture sceniche musicate con Compagnia dei Cosi.

Avanti sabato 28: alle 10 in piazza della Dogana a Giglio Porto l’ormai consueta colazione letteraria con Compagnia dei Cosi, alle 18 in piazza dei Lombi a Giglio Castello la fiera dell’editoria indipendente e alle 19 in Sala dei Lombi “Yoga tra le righe” con letture dal vivo dello scrittore Simone Lisi.

Sempre alle 19, in piazza di Mezzo Franco a Campese, spazio a “Jamigraphy”, pratica performativa che fonde scrittura, improvvisazione musicale e movimento che vedrà l’artista Alice Mazzilli scrivere in tempo reale dialogando con reading e musica live.

E poi, le attività in piazza dei Lombi: alle 19 letture sceniche di Compagnia dei Cosi; alle 20.30 la ricercatrice grossetana Vanessa Roghi leggerà gli isolamenti in chiave femminile e femminista durante un incontro dal titolo “Nessuna donna è un’isola”, in conversazione con Silvia Costantino di Effequ e Gabriele Ametrano di associazione Wimbledon Aps; alle 22 Irvine Welsh, celebre per le narrazioni di outsider e personaggi ai margini della società, parlerà della “Misera felicità dell’isolamento” in dialogo con l’autrice Lorenza Pieri.

Ultima giornata domenica 28: la fiera dell’editoria in piazza dei Lombi partirà alle 10 e, sempre in piazza, alle 10.30, le autrici Roberta Lepri, Lorenza Pieri e Laura Pugno si concentreranno sulla condizione di “Chi parte e chi resta”, oltre che sull’isolamento come luogo di creazione letteraria. Alle 12 conclusione con letture di Compagnia dei Cosi.

Ingresso gratuito.

Informazioni

Instagram: @libecciata_giglio