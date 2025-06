Torna la “Disfida delle Contee”: in paese si celebrano il vino e l’amicizia

Sorano (Grosseto). Venerdì 27 e sabato 28 giugno sono i giorni in cui andrà in scena a San Giovanni delle Contee, nel comune di Sorano, la sesta edizione della “Disfida delle Contee”, la degustazione unica al mondo che propone ai palati più importanti d’Italia l’assaggio di vini contadini, fatti solo per l’autoconsumo dai paesani della zona.

Una festa che mette al centro della scena proprio loro, gli abitanti di San Giovanni delle Contee e delle zone vicine, che, senza aver studiato enologia o fatto alcun corso specifico, hanno imparato a fare vino dai propri genitori e dai propri nonni, nel rispetto di una tradizione secolare.

Il programma

Proprio i vini fatti in modo artigianale per essere bevuti in famiglia o tra amici verranno assaggiati da un panel di degustatori di primissimo ordine composto da professionisti come Clizia Zuin, miglior sommelier italiano donna nel 2019, Jacopo Manni, editor di Intravino e dottorando in Geografia del Vino all’Università di Tor Vergata, Alessandra Biondi Bartolini, direttrice scientifica di Millevigne, il critico Leonardo Romanelli e tanti altri. Al vincitore della “Disfida” sarà consegnata una targa e una gloria paesana che vale più di ogni altra cosa.

Intorno alla “Disfida” vera e propria ci saranno momenti di racconto, come la degustazione del venerdì, con cui due nomi mitici del vino italiano, Giovanna Morganti e Stefano Amerighi, porteranno i presenti in viaggio per il Chianti tra vini e ricordi, sollecitati dal patron di Intravino, Alessandro Morichetti.

Sabato, con la conduzione di Alessio Poggioni, volto di Toscana TV, verrà presentato il volume “Questo paese non esiste” che un gruppo di creativi fiorentini ha dedicato proprio a San Giovanni delle Contee. Ci sarà anche la musica con il cantautore Damiano Rossini, il duo folk romagnolo Duo Baguette e il karaoke del performer Giacomo Laser. Ci sarà anche uno speciale banco d’assaggio di vini romagnoli, il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

E infine le cene per le strade del paese organizzate dall’Osteria Maccalé, gestita dalla cooperativa di comunità di San Giovanni delle Contee.

Una festa dedicata all’amicizia, al vino, alla convivialità a cui il Comune di Sorano, con il sindaco Ugo Lotti, ha offerto il proprio patrocinio. Appuntamento a San Giovanni per la sesta “Disfida delle Contee”.