Grosseto. “Il Governo Meloni ha scelto ancora una volta di stare dalla parte delle famiglie e delle donne che lavorano, con una misura concreta e utile: il nuovo Bonus mamme lavoratrici, fino a 480 euro all’anno, destinato a chi ha almeno due figli e un reddito sotto i 40.000 euro”: a dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Invito tutte le mamme della provincia di Grosseto che rientrano nei requisiti – prosegue Minucci – a informarsi e a presentare domanda all’Inps, perché si tratta di un aiuto vero, che valorizza il lavoro femminile anche in quei settori, come agricoltura, turismo e servizi, che sono fondamentali per il nostro territorio”.

Il bonus, previsto dal Decreto Omnibus, sarà erogato direttamente dall’Inps a dicembre, per ogni mese in cui la lavoratrice è stata attiva. È rivolto a chi ha contratti part-time, a termine o è autonoma, mentre per le mamme con tre o più figli e contratto a tempo indeterminato resta in vigore l’esonero contributivo fino al 2026.

“Ringraziamo il Governo Meloni e il Ministro Calderone per questa misura concreta, che rafforza il valore della maternità e riconosce i sacrifici quotidiani di tante donne anche nella nostra provincia”, conclude Minucci.