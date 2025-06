“Grosseto visibile”, approvato il progetto per incrementare le telecamere: ecco dove

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del sistema di videosorveglianza urbana “Grosseto visibile 2025-2027”, presentata dal settore Polizia Municipale e Sicurezza del Comune in collaborazione con la società in-house Netspring srl.

Un progetto ambizioso, dal valore complessivo di oltre 200mila euro, che ha come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza urbana e stradale e che l’amministrazione comunale intende sottoporre al Ministero dell’Interno per ottenere un cofinanziamento.

“Con il progetto ‘Grosseto visibile’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – puntiamo a integrare e aggiornare l’architettura del sistema, nonché a potenziare il controllo della città con nuove installazioni in aree strategiche, sia nel centro storico che nelle zone periferiche, comprese le frazioni. La finalità è rendere Grosseto una città più sicura, più vivibile e più protetta per tutti i cittadini”.

Le telecamere

In dettaglio, l’installazione delle telecamere è suddivisa in due lotti:

Primo lotto – zona centrale:

Cavallerizza; Bastione Maiano; parcheggio degli Arcieri; parco Pollini (Mura); vie Colombo, Garibaldi, Ginori 2, Manetti, Mazzini (biblioteca), Saffi; Solferino; Varese.

Secondo lotto – aree limitrofe:

Bar Barbanella; parcheggio Aurelia Nord; parcheggio dell’ospedale (bus); parcheggio di via Monte Labro; pensilina della stazione 1; pensilina della stazione 2; piazza Albegna 1; piazza Albegna 2; piazza Dalmazia; piazza della Libertà; piazza Istria; piazza Nazioni Unite; piazza Palatucci; piazza Risorgimento; piazza Vittorio Veneto; piazzale Cambogia; piazzale Laos; piazzale Libano; via Aldi; via Alfieri; via Arcidosso; via Aurelia Nord (sottopasso); via Australia; via Brasile 1; via Brasile 2; via Canada; via Castiglionese; via Civinini; via Civinini 2; via Damiano Chiesa; via della Repubblica; via Estonia; via Fogliano; via Fucini; via Legnano; via Mameli; via Mameli 1; via Mascagni 1; via Matteotti 1; via Merano; via Roma/via Merano; via Monterosa; via Oberdan; via Aquileia/Oberdan; via Papa Giovanni XXIII; via Parini; via Porciatti; via Quarnaro; via Sauro 1; via Sauro 2; via Scansanese; via Scansanese 1; via Senese/Inghilterra; via Senese Poggione; via Sonnino 1; via Sonnino 2; via Stati Uniti; via Tripoli; via Unione Sovietica; viale Europa; piazza Volturno; via IV Novembre/via Granducato di Toscana.