“Self control 40th anniversary”: concerto gratuito di Raf in piazza Dante

Grosseto. Inizia con la celebrazione di una straordinaria carriera la terza edizione di “GRande estate”, la manifestazione promossa dal Comune di Grosseto, tramite il suo assessorato al turismo, e con il supporto di Conad come sponsor principale, che animerà il centro storico cittadino in quattro date, dal 22 al 28 giugno, con altrettanti spettacoli gratuiti.

A salire sul palco di piazza Dante, domenica 22 giugno, alle 21.30 sarà Raf con il suo “Self control 40th anniversary”, un concerto che ripercorre le tappe della sua incredibile carriera avviata, appunto, con la hit “Self control” e proseguita con una serie di pezzi indimenticabili, che hanno fatto la storia della musica leggera italiana e che hanno lasciato il segno in intere generazioni. Da “Cosa resterà degli anni 80” a “Sei la più bella del mondo”, passando per “Il battito animale”, “Ti pretendo”, “Infinito” e “Stai con me” per arrivare a brani più recenti come “Come una favola” e “Arcobaleni”, sono molti i pezzi che hanno fatto cantare ed emozionare gli italiani.

Autore di altri straordinari brani come “Gente di mare,” interpretato insieme a Tozzi, o “Si può dare di più”, cantato dal celebre trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Tozzi, Raf, al secolo, Raffaele Riefoli è stato anche precursore dal punto di vista tecnologico: tra i primi artisti ad avere un sito internet nel 1995, nello stesso anno, insieme all’album “Manifesto”, regala al pubblico il cd-rom “Interagendo” con informazioni e approfondimenti sul suo lavoro.

Il concerto in programma a Grosseto saprà mettere in luce le molteplici sfaccettature dell’artista, incontrando i gusti del pubblico e unendo i sound che hanno caratterizzato i 14 album di una incredibile carriera, che ancora ha tanto da esplorare.

Le altre iniziative

In occasione del concerto di Raf e per le altre 3 date della manifestazione, saranno aperti in via straordinaria, dalle 21 alle 24 i musei Maam, di Storia naturale della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse. Inoltre, l’associazione “CentriAmo Grosseto”, centro commerciale naturale, con il supporto di Ascom e Confesercenti, promuove l’apertura straordinaria dei negozi aderenti, l’illuminazione delle vetrine e la possibilità di gustare prodotti tipici del territorio per un aperitivo o una apericena nei bar e nei ristoranti, prima dell’inizio degli eventi (per maggiori informazioni sugli esercizi aderenti è possibile fare riferimento ai canali social dell’associazione: Fb Centriamo Grosseto, https://www.facebook.com/profile.php?id=61563564561597, e Instagram Centriamo_grosseto, https://www.instagram.com/centriamo_grosseto/).

Informazioni utili

L’ingresso in piazza Dante è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il concerto avrà inizio alle 21.30. Le persone con diverse abilità che desiderano assistere al concerto possono rivolgersi agli operatori delle organizzazioni di volontariato locale (C.b. Grifone, Misericordia, Croce Rossa, La Racchetta e Vab), atte all’assistenza della popolazione, presenti negli ingressi in piazza e riceveranno accompagnamento e assistenza.

Inoltre, per tutte le date di “GRande estate”, al piano terra del Municipio, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta allestirà una sala nursery, con fasciatoio e poltrona allattamento e la presenza di un operatore, per garantire un servizio aggiuntivo gratuito alle famiglie presenti.

Le altre date di “GRande estate” sono il 24 giugno con lo spettacolo dei comici Paci, Salvadori e Gennai, il 26 giugno con “Queen Mania”, quando sul palco salirà la più nota tribute band europea, per concludersi il 28 giugno con il concerto di Gaia.