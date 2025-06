“Magliano contemporanea”: al Giardino del Torrione presentazione del nuovo progetto culturale

Magliano in Toscana (Grosseto). Si terrà sabato 21 giugno, alle 18.30, al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana, la presentazione di “Magliano contemporanea“, un nuovo progetto culturale ideato da Maria Grazia Londrino, storica del cinema e imprenditrice, promossa e organizzata da “Dialogues, raccontare l’Arte”, con il sostegno del Comune di Magliano.

Alla sua prima edizione, il progetto prende vita grazie alla sensibilità e al sostegno dell’amministrazione, che ha accompagnato l’iniziativa fin dalle sue fasi iniziali. Nel corso della presentazione interverranno, oltre alla direttrice artistica, Federico Strinati, il professor Claudio Strinati, i vertici istituzionali del Comune e un ospite d’eccezione, il regista Enrico Vanzina, che accompagnerà simbolicamente l’apertura di questa prima edizione.

Alle 18.30, nel Giardino del Yorrione di Magliano in Toscana, sarà presentato il programma e anche il fotolibro “Di terra e di spirito” di Federico Strinati. Interverranno Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, Tamara Fattorini, vicesindaco di Magliano in Toscana, Alessia Rossi, consigliera con delega alla cultura, Maria Grazia Londrino, direttore artistico della mostra, e Federico Strinati, autore del libro.

Alle 19.30, invece, si aprirà ufficialmente la mostra d’arte “Parlare in silenzio” di Beatrice Cignitti. Durante l’incontro verranno presentati l’intero programma e la pubblicazione di un fotolibro dedicato al territorio.