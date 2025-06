“La bellezza di un mondo nuovo nell’arte”: le opere di Fiamma Morelli in mostra

Orbetello (Grosseto). Dal 17 al 26 giugno la sala espositiva ex Frontone di piazza della Repubblica 1, nel centro storico di Orbetello, ospita “La bellezza di un mondo nuovo nell’arte”, una mostra di pittura con le opere di Fiamma Morelli, grande artista lagunare di fama internazionale.

L’iniziativa di raccontare l’arte di Fiamma Morelli, che Vittorio Sgarbi definisce “artista di fama internazionale e considerata tra le migliori interpreti dell’informalismo concettuale”, viene dal Centro commerciale naturale del centro storico di Orbetello sostenuto dall’amministrazione comunale: «Ogni anno – spiega Fabrizio Bellucci, presidente del Centro commerciale naturale del centro storico – ci attiviamo per promuovere la grande arte legata al territorio e quest’anno ringraziamo Maria Assunta Morelli per averci messo a disposizione l’eredità artistica di sua sorella Fiamma, di cui Maria Assunta è curatrice e depositaria dell’insegnamento nel senso più ampio»

Alla grande artista, che secondo Francesca Bogliolo “con la sua perpetua indagine trova e indica la via per una nuova eternità”, si accompagna una dimensione più intima di Fiamma Morelli che rimane nelle parole della sorella Maria Assunta: «Fiamma – racconta – era innamorata dell’arte e, fin da giovanissima, era disposta a tutto per potersi esprimere, tanto da indurre i nostri genitori a iscriverla all’Istituto d’arte di Siena prima, per poi continuare gli studi all’Accademia di belle arti di Firenze. Per mia sorella la sua arte era una dimensione totalizzante e si circondava degli innamorati come lei: per oltre 40 anni ha insegnato ai suoi allievi a esprimersi e a trovare se stessi attraverso diverse forme di espressione artistica».

«Curiosa, intraprendente e determinata – prosegue Maria Assunta –, Fiamma cercava nuove strade, era sempre alla ricerca di risposte e non si fermava mai di fronte alle sfide più difficili. Disegnava, disegnava sempre ed era capace di estrarre il colore da qualsiasi elemento di uso quotidiano. La mostra ripercorre la sua produzione artistica: rimane poco della produzione realistica, in quanto l’esigenza di esprimere il mondo attraverso il colore in Fiamma si è manifestata presto, perciò la maggioranza delle tele sono del periodo espressionista astratto».

Ma Fiamma Morelli era capace anche dell’arte tridimensionale: «Fiamma – conclude Maria Assunta – faceva ceramiche e anche gioielli con materiali riciclati, perlopiù vetri rotti che riportava alla vita con la vetrofusione. Anche questa era la sua arte che sarà esposta in sala. Principalmente, comunque, Fiamma si esprimeva attraverso il colore, che usava come cura sia per le ferite del corpo che per quelle dell’anima, ed è questo che, per tanti anni, si è impegnata a insegnare ai suoi allievi».

«Siamo onorati – commenta l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – di ospitare la mostra di un’artista così importante, non solo per la sua rilevanza artistica, ma anche perché Fiamma è una figlia di Orbetello che ci è rimasta nel cuore e ci manca tantissimo. Ho avuto il piacere di promuovere una mostra delle opere di Fiamma all’inizio del mio primo mandato nella sala espositiva della Guzman e ne costudisco gelosamente il ricordo e l’intensa emozione che Fiamma, con la sua arte, era ed è capace di farmi provare. Ringraziamo, quindi, la sorella Maria Assunta per essere la depositaria e custode di un patrimonio così prezioso e per aver deciso di metterlo a disposizione del pubblico e il Centro commerciale naturale del centro storico per essere promotore di iniziative ogni volta sempre di più alto livello».

La mostra sarà inaugurata martedì 17 giugno alle 18.00 con un brindisi e un’ospite d’eccezione: l’artista orbetellana Rossella Rispoli Segato, che interverrà per illustrare agli ospiti il percorso della mostra e l’arte di Fiamma Morelli.