In arrivo sette nuovi Vigili del Fuoco: i sindacati ringraziano il Prefetto

Grosseto. L'”allarme” era scattato a fine maggio, quando le organizzazioni sindacali avevano espresso la loro preoccupazione e sottolineato la grave carenza di personale per i Vigili di Fuoco di Grosseto, sottolineando come questa sarebbe potuta peggiorare dalla fine del mese di giugno: “Oggi possiamo rendere atto – dichiarano Salvatore Gallotta (Cgil Fp), Marco Corridori (Fns Cisl), Sergio Rubegni (Uil Pa), Aldo Mazzi (Usb Pi) e Paolo Petri (Conapo) – che il supporto ricevuto ha reso possibile evitare la gravosa carenza organica, in un quadro che resta comunque difficile e che potrà migliorare solo con le prossime assunzioni. Per questo, ci teniamo a ringraziare per il supporto ricevuto, in particolar modo il Prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino, per il suo contributo determinante: la sua segnalazione ha permesso l’inserimento del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto fra quelli con carenza organica particolarmente grave”.

Sono, infatti, sette le unità entrate in servizio in questi giorni, che permetteranno al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di sostituire quattro delle persone che sono state trasferite e quindi di avere tre Vigili del Fuoco in più, in modo da far fronte più adeguatamente alle esigenze del territorio, che si avvia verso un periodo, anche dal punto di vista climatico, che potrebbe essere molto impegnativo: “Saremo tranquilli, quindi, solo con più assunzioni – concludono i rappresentanti sindacali –, ma i nuovi ingressi ci permettono di affrontare meglio i mesi estivi”.