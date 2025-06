PrimaVera Civica: “Il Comune taglia 83 eucalipti, accolta richiesta di un consigliere”

Follonica (Grosseto). “Avevamo già qualche dubbio sulla strana idea di ‘sostenibilità’ della Giunta Buoncristiani. Ora ne abbiamo la conferma. Dopo tante promesse e presentazioni in grande stile sul futuro ‘verde’ della città, la prima azione concreta è arrivata: ottantatré bellissimi eucalipti sono stati abbattuti lungo la strada per Valli”.

A dichiararlo, in un comunicato, è PrimaVera Civica.

“Ottantatré alberi veri, alti, sani e utili – continua la nota -. Facevano ombra, rinfrescavano l’ambiente, miglioravano la qualità dell’aria. Ora non ci sono più, perché? Nessuno lo ha spiegato. Ma guarda caso, qualche mese fa un consigliere comunale che sostiene il sindaco e guarda un po’, residente proprio da quelle parti, aveva chiesto ufficialmente quell’intervento. E il desiderio è stato esaudito, in quattro e quattr’otto. Se questa è l’idea di città ‘green’ che arriva dall’Urban Center, per cui il Comune ha speso 80.000 euro con un incarico esterno, allora aspettiamoci il peggio: via gli alberi, panchine roventi e magari qualche barbecue comunale al posto dei parchi pubblici”.

“Il nuovo assessore al verde Sandro Marrini, che ha esordito con la motosega in mano, ha deciso che non era necessario dirlo a chicchessia. Niente spiegazioni, nessun avviso. Solo alberi tagliati e tutti zitti. E allora chiediamo con forza: a chi davano fastidio quegli alberi? Sindaco Buoncristiani, il suo ‘verde sostenibile’ sembra reggersi solo sulle parole, non sui fatti – termina il comunicato -. E come le ha mandato a dire tempo fa un consigliere comunale durante una votazione a scrutinio segreto….. ‘Anche meno’. Chi ha orecchie per intendere, intenda”.