“Miniera… e le stelle stanno a guardare”: lo spettacolo in scena nella frazione

Manciano (Grosseto). Sabato 14 giugno “Le voci della storia” arrivano a San Martino sul Fiora con lo spettacolo del Teatro Studio “Miniera… e le stelle stanno a guardare”.

L’appuntamento è alle 18.30 nei giardini pubblici: letture, dialoghi a memoria, canti, conversazioni estemporanee, tratte da pagine di letteratura, tradizione popolare e testimonianze del mondo delle miniere e dei minatori – una realtà che ha segnato profondamente anche questo territorio in un passato non troppo lontano.

Lo spettacolo, diretto da Mario Fraschetti, nasce da testi di Émile Zola, Luigi Pirandello, Mario Fraschetti, Stefano Floris, Florido Rosati, Luciana Bellini, Antonio Gamberi e altri. In scena: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi e Mirio Tozzini. Un incontro coinvolgente tra attori e pubblico, dove il teatro diventa strumento per aprire la scatola dei ricordi e condividere memorie attraverso l’ascolto e l’emozione.

L’evento si inserisce nel programma 2025 del Museo diffuso della comunità mancianese, che continua il suo viaggio nel patrimonio materiale e immateriale del territorio, perché la storia e la cultura non sono solo oggetti, reperti e monumenti, ma anche persone, tradizioni e memorie.

Informazioni: