Massimiliano Palmieri torna a occuparsi di politica: “Commenterò i Consigli comunali sulla mia pagina Facebook”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena politica, Massimiliano Palmieri annuncia il suo ritorno nel dibattito pubblico locale.

Candidato alle ultime elezioni comunali di Castiglione della Pescaia nella lista di Forza Italia, a fianco di W. Castiglione, Palmieri non è riuscito a entrare in Consiglio comunale per una manciata di voti. Nonostante ciò, ha deciso di proseguire il suo impegno civico e politico attraverso nuove modalità.

«A partire dai prossimi Consigli comunali – dichiara Palmieri – commenterò ogni punto all’ordine del giorno direttamente sulla mia pagina Facebook ‘Massimiliano in politica’. Dopo l’illustrazione da parte del delegato competente, esprimerò pubblicamente la mia posizione, indicandola come favorevole, contraria o di astensione, accompagnata da una motivazione dettagliata punto per punto».

Con questa iniziativa, Palmieri intende contribuire al dibattito politico «con spirito costruttivo, trasparente e responsabile, offrendo ai cittadini un ulteriore strumento di riflessione e confronto».