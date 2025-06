Imu, l’assessore: “Categorie informate subito su aliquote, Cerboni non ha compreso novità”

Grosseto. “Tutte le categorie coinvolte sono state tempestivamente informate. Nessuna penalizzazione, estese le agevolazioni a una platea più ampia. Le affermazioni del consigliere Cerboni sono infondate e denotano una mancata comprensione delle novità introdotte a seguito del nuovo schema ministeriale per la classificazione delle aliquote Imu”.

Così l’assessore al bilancio del Comune di Grosseto, Simona Rusconi, replica alle recenti dichiarazioni rilasciate dal consigliere di opposizione Giacomo Cerboni in merito alle modifiche Imu per i locali commerciali.

“Per il 2025 – precisa Rusconi – abbiamo confermato l’aliquota agevolata dell’8,6 per mille per i fondi di categoria C1 fino a 300 metri quadrati. Ma non solo: questa agevolazione, che lo scorso anno era riservata esclusivamente ad attività di commercio al dettaglio e somministrazione, è stata estesa anche a chi esercita arti e mestieri, attività professionali e culturali all’interno degli stessi immobili. Un’estensione significativa che amplia le opportunità anziché restringerle”.

L’assessore aggiunge: “Abbiamo inoltre mantenuto invariate le agevolazioni per gli immobili C3 e D destinati ad attività artigianali, confermando l’impegno dell’amministrazione a sostenere le piccole realtà produttive, i negozi di vicinato e l’artigianato locale. A partire da quest’anno, queste misure si applicano anche ai professionisti, in un’ottica di maggiore equità e inclusione”.

Un chiarimento viene offerto anche sul parametro dei 300 metri quadrati, spesso al centro del dibattito: “Nel 2024 la soglia riguardava la sola superficie di vendita di un’attività commerciale – sottolinea Rusconi –. Nel 2025, in base alle nuove disposizioni ministeriali, il riferimento si estende all’intera superficie dell’immobile. Una scelta che rispecchia la volontà dell’amministrazione di agevolare le piccole attività, che per loro natura non superano tali metrature, escludendo al contempo le grandi catene o la grande distribuzione”.

Sul fronte della comunicazione, Rusconi smentisce con fermezza ogni accusa di scarsa trasparenza: “Già il 23 gennaio abbiamo convocato tutte le sigle coinvolte, Caf, associazioni di categoria, commercialisti, per illustrare nei dettagli le novità imposte dal Ministero. Un atto volontario e non obbligatorio, dettato dal principio di collaborazione e vicinanza ai contribuenti. In aggiunta, gli uffici si sono sempre resi disponibili per chiarimenti e assistenza a chiunque ne abbia fatto richiesta”.

In merito alla scadenza del 16 giugno, l’assessore chiarisce che “come previsto dalla normativa nazionale, l’acconto Imu si calcola sulla base delle aliquote dell’anno precedente. Eventuali aggiornamenti saranno applicati in fase di saldo, a dicembre. Nessun contribuente verserà somme aggiuntive in questa fase. Parlare oggi di aumenti è fuorviante e rischia di creare un allarmismo ingiustificato”.

Rusconi risponde anche al paragone con altre città italiane: “A differenza di quanto sostiene il consigliere, Grosseto ha già previsto agevolazioni per botteghe storiche e attività artigianali. Tali attività operano in immobili C1 e C3 e sono state incluse nelle categorie agevolate. Non c’è alcun ritardo o mancanza, anzi: il nostro sistema è più inclusivo di quello di altre città. Le decisioni dell’amministrazione – conclude l’assessore – sono state lineari, coerenti e pienamente trasparenti. Nessuna sorpresa, nessun aumento, nessuna mancanza. Al contrario, abbiamo ampliato le tutele a categorie che prima erano escluse, riconoscendo in esse il cuore pulsante dell’economia locale”.