Torna la rassegna “Letture sotto le stelle”: dieci appuntamenti in paese e nelle frazioni

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con la Commissione pari opportunità e con le associazioni del territorio, presenta la seconda edizione della rassegna “Letture sotto le stelle”.

Il progetto, avviato lo scorso anno, nasce dalla volontà di vivere i paesi, le piazze, le strade, i parchi in modo nuovo e diverso, come luoghi di incontro e di cultura, dove si valorizzano le identità e si creano legami.

La rassegna prevede dieci appuntamenti, dal 13 giugno al 31 luglio, dedicati al racconto, alle storie, alla memoria.

Ci saranno incontri con gli autori, presentazioni di libri, la proiezione di un documentario e il canto con la poesia estemporanea.

Avrà carattere itinerante e toccherà le diverse frazioni del Comune: Gavorrano, Bagno di Gavorrano, Forni, Bivio Ravi, Potassa, Grilli, Caldana, Giuncarico, Casteani e Castellaccia.

Gavorrano ha un territorio ampio e articolato formato da paesi, borgate e località assai suggestive e ricche di un prezioso patrimonio storico, ambientale e culturale: ogni centro ha una sua identità con una storia, una comunità attiva e un vissuto che lo rendono unico ed esclusivo.

Con questo progetto l’amministrazione desidera promuovere i tanti autori che lavorano nella zona e mettere in risalto le loro opere affinché sia conosciuto e riconosciuto il profondo impegno dedicato da tutti loro alla ricerca, allo studio e alla scrittura.

“Come amministrazione comunale siamo consapevoli che la diffusione della conoscenza condivisa tra i cittadini sia il modo migliore per dare valore all’identità e alla cultura di un territorio, strumenti indispensabili per interpretare autonomamente la realtà”, afferma la consigliera con delega alla cultura, Patrizia Scapin.

Ogni appuntamento è stato pensato per condividere in modo semplice e informale gli argomenti più svariati, come un tempo si faceva durante le veglie.

Si raccontano storie che parlano della Maremma, della sua gente, delle tradizioni, della cucina, della poesia a braccio, ovvero di un mondo antico che ha lasciato tracce profonde.

Ogni libro, nelle forme del romanzo, del racconto, del diario è un viaggio che porta riflessioni, emozioni, empatia da vivere tutti insieme.

“Ringraziamo gli autori che ci accompagneranno in queste serate e che hanno accolto con grande disponibilità il nostro invito: Roberta Bardi, Luciana Bellini, Fulvia Perillo, Irene Pellegrini, Susy Bocci, Domenico Gamberi, Norberto Sabatini, Nino Costa, Leonardo Petronilli, Antonio Schina.

Un grazie alle case editrici che hanno supportato le nostre scelte: Edizioni Effigi, Emons Edizioni, Innocenti Editore, Centro Documentazione Pistoia Editrice, Edizioni Heimat, Ctl (Livorno). Infine, un grandissimo ringraziamento alle associazioni del territorio che hanno accolto la nostra proposta e si sono rese disponibili a organizzare le serate: Auser Gavorrano, Proloco Gavorrano, Proloco Grilli, Proloco Bivio Ravi Potassa, Associazione di Mutuo Soccorso Caldana, associazione Il Melograno, Bio Distretto Colline della Pia, associazione culturale Castel di Pietra. Vi aspettiamo al primo appuntamento a Caldana venerdì 13 giugno alle 21 presso lo spazio della sagra con la presentazione del libro ‘Il ragazzo del bosco’ di Roberta Bardi“, aggiunge il sindaco Stefania Ulivieri.