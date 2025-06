“Sinfonie d’estate”: sei concerti gratuiti in paese e nella frazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sei “Sinfonie d’estate” in scena tra giugno e settembre a Castiglione della Pescaia, con cinque concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e un concerto lirico. Tutti eventi a ingresso libero.

Il cartellone è organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

«Da tanti anni – dichiara il sindaco Elena Nappi – l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è uno dei pilastri culturali del programma estivo di Castiglione della Pescaia per l’alta qualità degli eventi musicali che mette in scena, per l’eccellenza del suo direttore artistico e di tutti i maestri che la compongono e per le location eccezionali nelle quali vengono realizzati i concerti: da piazza Solti, al Giardino dei Frati, fino al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare una presentazione specifica a questa rassegna di musica classica che si arricchisce quest’anno di un evento di lirica dedicato ad una persona speciale per il nostro paese, una carissima amica scomparsa prematuramente tre anni fa, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti per la sua disponibilità, per la sua gentilezza, per la professionalità dimostrata in ogni occasione, una giovane donna che aveva scelto Castiglione della Pescaia come luogo dove vivere e lavorare e che ha lasciato un vuoto incolmabile. Questo evento sarà impreziosito anche da una sorpresa che vi invitiamo a scoprire insieme a noi partecipando ai concerti».

Il programma

Ecco tutti gli appuntamenti (inizio alle ore 21.15).

Il debutto è in programma venerdì 20 giugno in piazza Solti con un “Omaggio a Morricone e alla musica da film”, che vedrà in scena gli archi dell’Orchestra diretti da Maurizio Colasanti e la partecipazione della soprano Susanna Rigacci.

Il concerto successivo è in calendario sabato 19 luglio al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, con l’Orchestra diretta da Giovanni Pompeo e il violino solista di Aiman Mussakhajayeva, che eseguiranno musiche di Ciaikovskij e Beethoven.

Si proseguirà venerdì 25 luglio in piazza Solti con un concerto lirico dedicato a Antonietta Messore, con la mezzosoprano Esterina Esposito e Maria Elisa Scibelli al pianoforte.

Venerdì 8 agosto, al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, il concerto “Fantasia dal Musical” con l’Orchestra diretta da Giancarlo De Lorenzo e la partecipazione della vocalist Clarissa Vichi.

Venerdì 22 agosto in piazza Solti l’Orchestra sarà diretta da Claudio Cohen, con Ida Riedel al violoncello solista, e l’ensemble eseguirà musiche di Mozart, Shostakovich e Beethoven.

Infine, l’ultimo appuntamento di “Sinfonie d’estate” è in calendario per sabato 6 settembre all’Orto dei Frati e prevede l’esecuzione di musiche di Mozart: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” sarà diretta da Adam Kloceck e vedrà la partecipazione di Clara Franziska Schötensach al violino solista e di Francesca Piccioni alla viola solista.

«Siamo davvero felici – dichiara il maestro Gloria Mazzi, direttore artistico per il Comune di Castiglione della Pescaia – che il grande talento di tutti i musicisti che compongono l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” venga valorizzato all’interno del nostro territorio grazie ad amministrazioni attente e sensibili alla cultura come quella di Castiglione della Pescaia, che ringraziamo».

«Castiglione della Pescaia è da anni una cornice perfetta per la musica dell’Orchestra nelle serate estive – dichiarano Giulio De Simone e Antonio Di Cristofano, presidente e direttore artistico dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – e anche in questa stagione siamo entusiasti di presentare un programma di assoluta qualità. La rassegna “Sinfonie d’estate” rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico a un repertorio sinfonico di grande fascino, spaziando dalle opere classiche dei compositori più celebri a interpretazioni di musiche più recenti e innovative, per emozionare e coinvolgere. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e siamo lieti di contribuire a rendere l’estate un momento di cultura, bellezza e condivisione».