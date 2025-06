L’Anpi commemora l’eccidio di san Leopoldo: il programma della cerimonia

Grosseto. La sezione dell’Anpi “Carla Nespolo”, in occasione della consueta commemorazione dell’eccidio perpetrato il 12 giugno 1944 dalle truppe tedesche in ritirata presso la fiumara di san Leopoldo, propone alla cittadinanza “una camminata antifascista nei luoghi della memoria, con partenza dal parcheggio della Fiumara a Marina di Grosseto alle 17 e con arrivo alla stele collocata nelle vicinanze dell’ex casello idraulico intorno alle 17.30”.

La cerimonia vera e propria avrà luogo, come sempre, in località Casotto dei Pescatori, dove avvenne l’eccidio di sei civili inermi: Luigi e Livio Botarelli, padre e figlio che abitavano in un podere nei pressi del casello, Fortunato Falzini, responsabile dell’opera idraulica, Olga e Giancarlo Lari, madre e figlio di soli 16 anni lì sfollati, e Roma Madioni.

“Quei civili furono uccisi con la brutale ferocia tipica degli oppressori nazifascisti – continua la nota dell’Anpi -. Nonostante le indagini, per omissioni e reticenze, la magistratura non fu mai in grado di accertare la verità dei fatti in via definitiva, tuttavia l’Anpi e gli abitanti della frazione, compresi diversi familiari dei caduti, hanno deciso di preservare il ricordo degli eventi storicamente accaduti con la propria doverosa presenza al cippo dedicato alle sei vittime, poiché è di fondamentale importanza preservare il ricordo di quei martiri laddove caddero, nel luogo in cui i loro concittadini e le famiglie dei loro discendenti hanno voluto fissarne la memoria scolpendola nella pietra”.

“Come più volte fatto in questi anni proprio lungo la Fiumara dove avvenne quella strage insensata — spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione Anpi ‘Carla Nespolo’ — vogliamo rammentare al Comune di Grosseto l’impegno assunto per il restauro del rudere del casello idraulico, in modo da restituirlo alla collettività trasformandolo in un luogo perpetuo della memoria”.

Al termine dell’escursione, dopo la cerimonia commemorativa in ricordo dell’eccidio, presso il parcheggio della Fiumara a Marina di Grosseto, alla cittadinanza presente verrà offerta dalla sezione una piccola merenda per recuperare le energie impiegate nell’escursione.

L’impegno della sezione dell’Anpi “Carla Nespolo” prosegue inoltre durante l’intera settimana dedicata alla liberazione della città di Grosseto attraverso il gazebo informativo, “utile anche per rinnovare l’adesione annuale all’associazione, presente in piazza Dante Alighieri da giovedì 12 a domenica 15 giugno, ormai vero e proprio punto di riferimento per le antifasciste e gli antifascisti di ogni età del capoluogo maremmano”.

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative organizzate della sezione “Carla Nespolo” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattarla mediante l’indirizzo e-mail GrossetoANPI@gmail.com o visitando la pagina social www.Facebook.com/GrossetoANPI.