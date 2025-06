Chiusura spiaggia del Cannone, il sindaco: “Al via verifiche per valutare riapertura parziale”

Orbetello (Grosseto). «Tra oggi (9 giugno, ndr) e domani gli uffici affideranno un incarico a un geologo che verificherà le condizioni di stabilità dell’area della spiaggia del Cannone, per capire se sarà possibile riaprire ai bagnanti almeno parzialmente»: ad annunciarlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che ritorna sulla questione della chiusura della spiaggia disposta con ordinanza sindacale per garantire la sicurezza degli utenti.

Si sono susseguiti nei giorni scorsi alcuni incontri e tra oggi e domani l’Ente lagunare determinerà l’affidamento di un incarico a un tecnico: «Un geologo – chiarisce il sindaco – per verificare se l’area, almeno in parte, possa essere riaperta al transito. Il tecnico verificherà se la parte della spiaggia del Cannone non interessata dal dissesto sia abbastanza sicura da poter consentire all’utenza di accedere e permettermi di revocare parzialmente l’ordinanza sindacale con la quale, in via cautelativa, avevo dovuto negare l’accesso».

«La parte interessata dal dissesto naturalmente – aggiunge Casamenti – rimarrà chiusa. L’eventuale riapertura avverrà soltanto a fronte dell’esito positivo della verifica che si svolgerà a partire dalla prossima settimana e, presumibilmente, ogni decisione sarà presa entro fine mese. Questo è il massimo che possiamo fare per limitare i disagi e garantire la sicurezza, mentre aspettiamo che l’organo demandato alla messa in sicurezza, cioè la Regione Toscana, faccia quanto di competenza per la messa in sicurezza dell’intera area».

«In questo senso – conclude Casamenti –, come amministrazione comunale stiamo facendo un tentativo per garantire la fruibilità, per quanto possibile, della spiaggia del Cannone, ma è tutto legato all’esito della relazione del tecnico incaricato dall’Ente e demandato a fare tutte le verifiche del caso per garantire una parziale riapertura in sicurezza».