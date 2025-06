“Dio non gioca a dadi”: musica e giochi per dire “No” al gioco d’azzardo

Grosseto. Il 10 giugno piazza Indipendenza ospita l’evento di apertura del progetto promosso da Arci comitato territoriale di Grosseto Aps, in collaborazione con Asl Toscana sud est e Coeso Società della Salute, con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un pomeriggio di musica, giochi e partecipazione per dire no alla dipendenza da gioco d’azzardo e riscoprire il valore del gioco sano e condiviso, come forma di relazione e crescita. Dalle 18 alle 21 la piazza si trasformerà in uno spazio aperto con giochi in legno e da tavolo, per poi proseguire alla Mediateca, dove l’artista Kenobit si esibirà in una performance musicale realizzata con vecchi videogiochi.

“È un progetto che mette insieme cultura, prevenzione e comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano –. Parlare di gioco d’azzardo è complesso, ma imprescindibile. Portare questa riflessione in piazza, utilizzando strumenti nuovi, inclusivi e coinvolgenti, rappresenta un modo efficace per rendere il messaggio accessibile e condiviso. Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa con convinzione, perché affrontare i temi sociali non è solo un dovere, ma una responsabilità collettiva”.

Il programma

Nella piazza del centro storico ad accogliere la cittadinanza sarà l’associazione Bandus, che metterà a disposizione e farà utilizzare vari giochi da tavola, giochi in legno e di strategia: tutti passatempo d’altri tempi che coinvolgeranno i passanti per promuovere giochi sani dando alternative positive al gioco d’azzardo.

Dalle 19, nella sede della Mediateca digitale della Maremma, sempre in piazza San Francesco, sarà invece la volta dell’artista Kenobit, che intratterrà i presenti con un dj set particolare creato utilizzando i suoni dei vecchi videogiochi, come il Gameboy: questo perché il gioco d’azzardo attrae anche le giovani generazioni, ricorrendo ad elementi tipici del gaming, come suoni, colori e luci e che possono contribuire allo sviluppo della dipendenza.

Con l’esibizione di Kenobit, invece, si privilegiano gli aspetti positivi del gioco che, in alcuni casi, è una vera e propria forma d’arte.

A portare avanti le attività del progetto saranno varie associazioni e cooperative del territorio, e non solo, come Arci, Arcobaleno, Kansassiti, San Benedetto, Bandus, Dog e Giocolare. Per informazioni è possibile scrivere a controlazzardogrosseto@gmail.com o visitare il sito internet www.gamelover.org.

L’incontro del 10 giugno è il primo di diversi appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che, in modo silenzioso ma profondo, colpisce famiglie e legami sociali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.