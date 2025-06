Lavori al muro storico della frazione, approvato il progetto: il Comune investe 68mila euro

Grosseto. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico del territorio.

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per le opere di consolidamento strutturale del muro a gravità situato nel centro storico della frazione di Batignano, nel tratto compreso tra via di Castello e via di Mezzo.

L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 68mila euro, è finalizzato a garantire la stabilità di una porzione significativa del tessuto urbano del borgo attraverso il rafforzamento del paramento murario, mediante tecniche di consolidamento strutturale aggiornate ai più recenti standard normativi e costruttivi, tenendo conto delle specifiche tecniche e logistiche richieste da un contesto antico e di pregio come quello di Batignano.

“Restituire solidità e decoro a un elemento identitario del nostro patrimonio architettonico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – è una responsabilità che abbiamo scelto di assumere con determinazione. La sicurezza dei luoghi, la cura del paesaggio urbano e l’attenzione verso le piccole comunità sono principi guida del nostro mandato”.