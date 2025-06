Il Parco della Maremma celebra 50 anni a tutela dell’ambiente: ingresso gratuito domenica 8 giugno

Grosseto. “Tanta strada è stata fatta grazie all’impegno di chi mi ha preceduto e non c’è persona che oggi non consideri il Parco come uno dei motori di questo territorio, una delle istituzioni più riconoscibili, più identitarie e più conosciute”.

Se si dovesse riassumere il valore del Parco della Maremma, lo si potrebbe fare in questo modo, con le parole usate oggi dal presidente Simone Rusci ma, quasi in modo unanime, dagli ospiti che si sono succeduti all’evento “L’invenzione del Parco della Maremma. 50 anni tra conservazione e sviluppo”, organizzato al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese) per celebrare a mezzo secolo esatto dalla data di promulgazione della legge regionale che ha istituito la riserva naturale del sud della Toscana.

Un evento che ha visto la presenza della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, dei sindaci e rappresentanti dei Comuni compresi nel Parco, dei presidenti (Luciano Giorgi, Niccolò Mattei, Giampiero Sammuri, Lucia Venturi e Simone Rusci) che si sono succeduti alla guida dell’ente, del direttore Enrico Giunta; persone che hanno contribuito alla crescita del Parco, che negli anni si è dedicato non solo alla conservazione dell’area, in linea con l’evoluzione delle teorie della conservazione, ma ha anche promosso importanti ricerche di tipo naturalistico e attuato un modello di sviluppo alternativo per un’area del territorio che, se all’inizio della sua storia poteva sembrare pioneristico, ha dimostrato, negli anni, che sviluppo e tutela possono andare di pari passo. Per questo, all’evento di oggi hanno partecipato anche le aziende a Marchio Parco e gli esercizi consigliati, le guide ambientali, i ricercatori, gli “Amici del Parco”, i volontari iscritti all’albo costituito dall’ente.

Le celebrazioni per la ricorrenza, molto sentita anche dagli amministratori, proseguono anche nei prossimi giorni con iniziative rivolte alla comunità locale più legata al Parco e ai cittadini e visitatori.

Il programma di sabato 7 giugno

Sabato 7 giugno, alle 17.30 al Granaio lorenese è in programma la presentazione del libro fotografico di Giulio Bardi e Federico Santini, edito da Giunti editore, dal titolo “Il Parco della Maremma, mezzo secolo di tutela“, che ripercorre, attraverso le foto dell’autore Santini, gli scatti di Alberto Pastorelli, alcune immagini storiche dell’Archivio Foto Gori e i testi di Bardi, la storia dalla nascita dell’area tutelata ai giorni nostri. Un volume che celebra, in italiano e inglese, la storia del parco e il patrimonio ambientale e che la racconta andando a ritroso, anche oltre la data dell’istituzione e ripercorrendo il lavoro dei braccianti, il sogno di bonifica dei granduchi, le fortezze delle alture, la fede in qualche divinità dei boschi tardoantichi.

Sempre sabato è prevista l’inaugurazione ufficiale della mostra fotografica, in quasi 60 scatti, “Il Parco prima del Parco”, con le immagini conservate dall’Archivio Foto Gori, che sarà illustrata da Giovanni Gori. A seguire, aperitivo e musica dal vivo con il gruppo folk-rock LOccasione, per un momento di festa dedicato, in via privilegiata, ai residenti e titolari di impresa di Rispescia, Alberese, Talamone e Principina, ovvero la comunità del Parco (ingresso libero fino al raggiungimento dei posti massimi consentiti). LOccasione, formazione nata a Siena nel 2011 da ex studenti fuori sede, è composta da 7 elementi e fonde il cantautorato italiano con influenze folk, rock e ska.

La “Festa dei parchi”

Il Parco della Maremma apre, gratuitamente, le sue porte domenica 8 giugno, per l’evento “Vivi la biodiversità nei 50 anni del Parco”, iniziativa che rientra all’interno della “Festa dei parchi”, promossa dalla Regione Toscana. Passando dal centro visite, per ritirare il proprio biglietto omaggio e le cartoline celebrative, sarà possibile visitare la maggior parte degli itinerari del Parco, con il supporto delle guide diffuse, presenti in vari punti sui tracciati.

Le guide saranno disponibili per rispondere alle domande e indirizzare i visitatori e per consentire, in alcuni casi, anche l’accesso agli edifici storici presenti nella riserva. Interdetti all’accesso, infatti, saranno solo gli itinerari T2 “Cannelle”, T3 “Poggio Raso” e A9 “I valloni”, mentre, per il percorso ciclabile della strada degli Olivi – Pinastrellaia, è previsto un numero massimo di 150 persone.

Il 50esimo anniversario del Parco della Maremma non termina, però, l’8 giugno: una serie di appuntamenti sono in calendario per tutta l’estate con la rassegna “Parco Aperto”, pensati per scoprire la riserva anche da prospettive inedite e per far incontrare la magia della natura con quella dell’arte.

Tutti i dettagli sul sito www.parco-maremma.it; per informazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it

Foto di Michele Guerrini