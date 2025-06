La Toniolo di Grosseto, prima coop a usufruire del Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana

Grosseto. La Toniolo di Grosseto, attiva dagli anni ‘80 e specializzata nella gestione di impianti meccanici, gasdotti e acquedotti, nonché nella costruzione e manutenzione di impianti di potabilizzazione, depurazione e reti di teleriscaldamento, è la prima società cooperativa toscana ad usufruire del Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana. Il Fondo costituito da Regione Toscana, è gestito da Sici, Sviluppo imprese Centro Italia Sgr Spa. Oggi a Grosseto, nel nuovo stabilimento di fabbricazione saldata della Toniolo, ad illustrare l’operazione anche l’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras.

“È uno strumento – spiega Marras – che abbiamo pensato per supportare la cooperazione che ha conservato un enorme valore in tutta la Toscana, per promuovere, consolidare e rafforzare il patrimonio delle cooperative che hanno difficoltà a trovare capitali che le sostengano, soprattutto nelle fasi iniziali o al momento di programmare investimenti innovativi. Sono soddisfatto che inizi a concretizzarsi e che il primo intervento del Fondo sia proprio con una cooperativa di Grosseto, una cooperativa di produzione che utilizza e sviluppa alta tecnologia, che cresce ed elabora soluzioni nuove con una visione non solo locale”.

L’investimento di Sici – Fondo Sct proposto è di 500mila euro e si inserisce in una più ampia operazione, per un totale di 1 milione di euro realizzata insieme al co-investitore Coopfond.

“Siamo molto soddisfatti di poter sostenere, insieme a Coopfond, G. Toniolo – dichiara Vittorio Gabbanini, presidente di Sici –, una cooperativa storica del territorio caratterizzata da comprovate competenze tecniche e da un costante sviluppo. Questo è il primo investimento del nuovo Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana che non è un semplice strumento finanziario, ma un atto che riconosce nel modello cooperativo un’importante lega per uno sviluppo sostenibile, equo e duraturo. Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana è il primo progetto che nasce dalla collaborazione tra Regione Toscana e Sici, che si conferma un partner strategico a supporto e a servizio delle imprese”.

“Come fondo mutualistico di Legacoop – dichiara Andrea Passoni, amministratore delegato di Coopfond – crediamo fortemente nella collaborazione con il pubblico per sostenere progetti che generano sviluppo sostenibile. L’intervento a favore della cooperativa Toniolo è un esempio concreto di come, unendo risorse e visione, sia possibile investire in iniziative capaci di coniugare crescita economica e valore per il territorio”.

“Nell’ottica della crescita costante e considerato altresì l’importante accrescimento professionale del personale della cooperativa – commenta Elisa Rustichini, presidente della cooperativa G. Toniolo –, nel Piano industriale 2024/2026 è stato introdotto un progetto di sviluppo per l’apertura di uno stabilimento di fabbricazione saldata dotato di attrezzature all’avanguardia per la realizzazione di prodotti in acciaio al carbonio ed acciaio inox come carpenterie metalliche, skid, gruppi di pressurizzazione, recipienti a pressione sotto direttiva Ped-Asme con marchiatura CE oltre a piping anche di elevata complessità”. “Il nostro progetto – prosegue Rustichini – si è perfettamente sposato con i requisiti necessari per poter accedere al Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana che ci permetterà di velocizzare l’acquisizione di quanto necessario ad implementare l’allestimento del nuovo stabilimento aperto a Grosseto in Via Rubino 57-59”.

La Toniolo

La “G. Toniolo” Impianti e Lavori Edili società cooperativa è stata costituita il 16 maggio 1984 da 9 soci/e che unendo le loro competenze lavorative hanno avviato la cooperativa nel settore impiantistico e del gas. L’attività è continuata in tale direzione per un decennio fino alla metà degli anni ‘90 quando la cooperativa ha raggiunto una dimensione tale da essere maggiormente strutturata e quindi, con il supporto e l’intuizione del personale preposto alla guida dell’azienda, è avviata verso la diversificazione dei settori di attività iniziando ad acquisire commesse per lavori su acquedotti, fognature ed impiantistica industriale. Questo percorso ha garantito una crescita costante dell’azienda che, nell’ultimo ventennio, ha ulteriormente incrementato la propria attività specializzandosi anche nei settori della manutenzione e gestione di impianti meccanici, gasdotti e acquedotti oltre che nella costruzione e manutenzione di impianti di potabilizzazione, depurazione e reti di teleriscaldamento.

Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana è un Fondo di Investimento Alternativo riservato, destinato alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative. Il servizio è finalizzato anche al sostegno delle cooperative nate a seguito di processi workers buy out, ossia di un’azione di salvataggio dell’azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà. Creato per realizzare plusvalenze dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari emessi da società cooperative non quotate con sede in Toscana (o che hanno in programma di insediarvisi), in cerca di risorse finanziarie per coprire o sostenere il proprio piano di sviluppo.

È finanziato da Regione Toscana con risorse Fesr 2021-2027 e si inserisce nella strategia regionale per il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale e il supporto alla crescita delle micro, piccole e medie imprese. Il Fondo è operativo dal dicembre 2024, ha una dotazione finanziaria di circa 4 milioni di euro ed investe in imprese cooperative regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative con finalità mutualistiche, che pongono al centro la valorizzazione del lavoro e la stabilità occupazionale. L’obiettivo è sostenere la crescita e la stabilità del settore cooperativo, valorizzando gli investimenti effettuati. Il Fondo interviene come “co-investment fund” partecipando direttamente, in concerto con altri investitori, nel capitale di Mpmi.